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▲家樂福推出共8款包含聯名毛毯組、行李箱、馬克杯、收納袋等歡樂熊超萌商品。（圖／家樂福提供）

▲玩偶毛毯組有藍、粉兩款可選擇，附贈的玩偶毛毯也有各自對應的花色。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Care Bears絨毛玩偶購物收納袋平常可收納成玩偶。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Care Bears20吋行李箱出遊超實用。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲家樂福量販／超市分店開賣限量4000份Care Bears歡樂熊驚喜福袋，每袋售價299元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲凡購買驚喜福袋即可獲得刮刮卡一張，有機會刮中高級飯店住宿券、Dyson、衛生紙一年份等大禮。（圖／家樂福提供）

▲7-11門市即日起至10月6日推出限時寵物食品優惠，同時更領先超商通路推出小熊維尼療癒寵物用品。（圖／7-11提供）

▲7-11全台逾3千家時尚文具專區再推出「快樂農場！趣味動物橡皮擦」。（圖／7-11提供）

Care Bears獨家週邊就在家樂福！共8款包含聯名毛毯組、行李箱、馬克杯、收納袋等超萌商品，最低只要299元入手，即日起到11月5日會員購買指定商品，消費不限金額即可以加購指定商品，還有限量「Care Bears驚喜彩妝福袋」只要299元，把價值900元以上的商品帶回家，內涵15種不同組合的開架彩妝，並且還有刮刮卡一張，最大獎有「了了礁溪雙人房」住宿券。家樂福帶來入秋後的第一波暖能量CareBears歡樂熊時光，1982年從卡片發跡聞名世界的CareBears，不只是單純可愛，以療癒系的正向力量給予喜愛他們的人一股溫暖，每隻歡樂熊代表著不同含義與象徵！家樂福推出共8款包含聯名毛毯組、行李箱、馬克杯、收納袋等歡樂熊超萌商品。即日起到11月5日會員獨享單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品／美妝商品／衛生紙/衛生棉／護墊／口腔清潔／手動刮鬍刀／嬰兒、成人紙尿褲家用清潔劑（衣物洗劑、廚房浴廁清潔劑、殺蟲劑）商品消費不限金額即可以加購指定商品，不過要注意的是超市僅販售陶瓷馬克杯湯匙組，想要集齊全套週邊的，可以選擇到量販門市加價購。（單筆交易限購3件，加價購商品除外，大宗採購不適用）◾Care Bears玩偶毛毯組（水藍）加價購599元限量2450個◾Care Bears玩偶毛毯組（粉）加價購599元限量2450個◾Care Bears陶瓷馬克杯湯匙組（藍綠）加價購229元限量1760個◾Care Bears陶瓷馬克杯湯匙組（粉）加價購229元限量1760個◾Care Bears絨毛玩偶購物收納袋（紫）加價購399元限量2450個◾Care Bears絨毛玩偶購物收納袋（黃）加價購399元限量2450個◾Care Bears20吋行李箱（紫）加價購1,499元限量1675個◾Care Bears20吋行李箱（藍綠）加價購1,499元限量1675個同時，10月10日中午12時30分，家樂福量販／超市分店開賣限量4000份Care Bears歡樂熊驚喜福袋，每袋售價299元（每人限購1份）每袋價值900元以上，共有15種組合福袋，內含開架式一線彩妝品牌，凡購買驚喜福袋即可獲得刮刮卡一張，有機會刮中高級飯店住宿券、Dyson、衛生紙一年份等大禮。7-11則是歡慶10月4日世界動物日，7-11門市即日起至10月6日推出限時寵物食品優惠，同時更領先超商通路推出小熊維尼療癒寵物用品，滿足毛小孩日常所需還可以亮麗變身成萌寵。同樣是必收超可愛小動物！7-11繼日前推出趣味柴犬、賓士貓造型的橡皮擦，即日起同步於全台逾3千家時尚文具專區再推出「快樂農場！趣味動物橡皮擦」雞寶寶與迷你豬造型，隨著使用越久，會變化出各種形狀小動物，10月2日起至10月15日止享有當筆加購價99元優惠。