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▲金山地區大淹水。（圖／翻攝畫面）

山陀兒颱風減弱為熱帶性低氣壓，不過其外圍環流仍為北海岸帶來驚人雨勢，新北市金山區今（4）日中午開始慘遭豪雨侵襲，金山老街因地處低窪，更是水淹整條街，包括金山菜市場、知名美食「金山鴨肉」等處都泡在黃泥水中，慘成「水上市場」，當地居民眼看生財工具都泡在水裡也無可奈何。中央氣象署4日下午4時15分，針對6縣市發布豪大雨特報，其中新北市（北海岸）、台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆市有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及新北至新竹山區有局部大雨發生的機率。新北市金山區災情慘重，多處地區因河川暴漲，整條路面也因此被淹沒，金山老街、金山鴨肉、金山菜市場等處大淹水，不少住戶拿掃把將積水推出家門外。山區公所表示，已請民眾就地避難，往高處移動，待強降雨過後請國軍或消防人員協助進行撤離。此外，公所目前已將淹水道路拉封鎖線，避免人車誤入。