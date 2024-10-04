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山陀兒颱風雖於今（4日）清晨減弱為熱帶性低氣壓，但受到東北季風影響，基隆北海岸金山、萬里一帶24小時已降下超大豪雨，金山區日雨量更直逼500毫米，下午陸續傳出淹水和土石流坍方災情，道路上到處滾滾洪流，甚至有民眾在洪流中直接撿起鱘龍魚。中央氣象署今日針對基隆、以及新北和台北部分地區發布超大豪雨特報，提醒新北市金山區與石門區慎防豪大雨，截止至傍晚18時，金山區單日雨量已累積至483毫米，雨勢相當驚人。北海岸多區下午陸續傳出災情，金山、石門、三芝、萬里等區多路段淹水，多處道路坍方以及土石流，金山區甚至出現一處民宅擋土牆崩塌的情況，陽金公路天籟溫泉會館路段，下午也發生土石流，一名女子一度受困車內，待警消前來救援後才脫困；人口較多的金山老街也逃不了洪水衝擊，水淹整條道路，商家全數泡在水中。北海岸超大豪雨也讓街道上滿是滾滾泥流，竟有民眾在泥流道路上，撿到體型龐大的鱘龍魚，疑從養殖業者中脫離。