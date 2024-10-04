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▲▼該名女子淋著雨全身濕透，獨自蹲在高雄市鼓山區博愛二路的街頭，徒手挖出堵塞水溝的淤泥，還拿出掃把清理路邊殘枝樹葉。（圖／翻攝自Threads）

山陀兒颱風昨（3）日中午12時40分登陸高雄小港區，釀成2死667傷1失蹤，多處停電、淹水、民宅受損，光是高雄市就有1036件災情。就有民眾目擊，高雄街頭竟有一名正妹獨自蹲在路邊，徒手清理水溝淤泥、樹葉，全身因淋雨而濕透，善心身影被5.3萬人讚是高雄最美天使。山陀兒颱風過境後，一名網友在Threads上發文，表示在街上看到一名正妹在協助清理路邊災況，「優秀的市民。她是天使，徒手清理排水溝的樹枝淤泥。」只見該名女子淋著雨全身濕透，獨自蹲在高雄市鼓山區博愛二路的街頭，徒手挖出堵塞水溝的淤泥，還拿出掃把清理路邊殘枝樹葉。該則影片吸引超過5.3萬人按讚，不少網友見狀，紛紛留言大讚正妹的善舉，「沒有穿任何防護工具甚至淋著雨在清理⋯身為一個女孩也不嫌棄這種骯髒的工作，社會真的需要妳這種超人，一生平安」、「沒意外是怕路上的車輛、行人甚至是怕排水孔堵住，所以願意這樣淋著雨去清掃，她超棒的耶」，但也有人建議不要徒手清理路邊淤泥，若被不明物體劃傷就得去打破傷風。根據《ETtoday新聞雲》報導，該名正妹事後也出面受訪，表示她只是想做自認為正確的事，幫助清潔員更好清理颱風後災況。而她發現清淤泥、樹葉能讓積水退去，便方圓百里一個一個去清，不只是想保護大家，也是在守護家園。至於部分網友酸她作秀，她直言自己雙手都泡爛了，為何要如此辛苦去作秀？若這些酸民願意，歡迎一起來作秀。