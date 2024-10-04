台灣人非常愛吃牛排，從夜市的便宜牛排攤到平價的連鎖牛排店，甚至是高檔的牛排餐館，應有盡有。然而說到平價牛排，許多人肯定還是都會直觀想到「我家牛排」、「孫東寶」這類的連鎖店，不過就有網友最近討論「西堤還值得去吃嗎？」貼文引發廣大迴響，不少人還是相當推崇西堤牛排，認為水準還是很高。
一名網友在「Dcard」貼文指出「一個人跑來吃西堤，目前西堤的套餐價格一個人是668元，加上10%服務費是735元，用國泰世華CUBE卡刷卡可以打95折，以不到700元價格能在一個空間氣氛不錯的情況下用餐，加上餐廳服務也不錯，個人覺得是蠻值得的，大家覺得西堤牛排還值得吃嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「焗烤蘑菇+方塊麵包超愛吃，每次去都續好幾輪」、「推爆西堤的鴨胸，很多汁又好吃」、「如果要找氣氛好又平價的，還是會去吃西堤，真的還是好選擇」、「以套餐的形式來說，西堤應該算便宜CP值還行的了，幾乎沒有同價位一樣的水準」、「前幾天還是有去吃，水準還是很好啊，店內超多人的。」
平價牛排界王者「西堤牛排」已經23年！網路聲量仍然嚇嚇叫
事實上，網友們提到的這間「西堤牛排」是在2001年所創立，是知名餐飲集團「王品」旗下的一家牛排餐廳，曾經奪下民眾聚餐最愛的連鎖餐廳，當年以套餐形式一組499元橫掃牛排市場，不管是朋友慶生、約會男女、家庭聚餐許多人都會選擇到西堤牛排用餐，目前全台灣分佈各地還有37家分店。
回看近兩年的平價牛排連鎖店排行榜，在2022年時，西堤牛排的網路聲量仍然奪下冠軍，打敗自家同集團的亞軍「王品牛排」，第三名至第五名則分別是「我家牛排」、「赤鬼牛排」以及牛排教父「孫東寶」；而根據《網路溫度計》最近一個月在的聲量排行，西堤牛排也贏過夏慕尼，奪下最多人討論的連鎖西式餐廳，顯見搜尋度以及熱度，西堤牛排還是寶刀未老！
西堤牛排最新開箱心得！套餐表現出色、推薦必點一覽
而《NOWnews》記者9月底時正好前往西堤牛排台北南京東店用餐，由於已經10多年沒有到西堤牛排用餐，打開菜單被近年物價飆漲的速度嚇一跳，現在一份套餐的價位是668元起，加上1成服務費，內容物包含前菜「干貝鮮蝦左咖哩優格醬」、沙拉（三選一）、焗烤蘑菇及方塊麵包、湯品（三選一）、主餐、甜點（三選一）以及飲品。
由於上次用餐早已多年前，大多都已經忘記滋味，抱持像第一次造訪店家心情品嚐，在前菜、沙拉、麵包以及湯品的表現上，記者與友人都給出9分的評價，尤其是「焗烤蘑菇及方塊麵包」兩者實在太搭，蘑菇醬本身很多，如果麵包吃不夠都還可以再跟店員續補；飲品則是大推「布蕾香紅」，奶蓋加上焦糖融合不會太甜的紅茶，口感非常棒，但另一杯「芭樂梅冰沙」雖然好喝，但是有點太小杯，喝沒幾口就沒了，有點小可惜。
至於主餐部分，記者過去就已經吃過西堤的鴨胸，唯一只記得是好吃多汁的鴨胸，這次改點「海陸雙拼（雞腿+魚排）」，原本以為雞腿是去骨的腿排，沒想到是帶骨的雞腿，肉多汁好吃，魚排也是處理得非常好；而友人主餐則是「重磅肉肉控鐵板牛排」，肉量超多上桌也已經幫忙切塊，牛肉吃起來不乾柴、軟嫩多汁，非常有飽足感，兩道主菜整體可以給上8.5分。
整體吃下來綜合CP值，可以給出8.5分的成績，下次有機會再訪時，記者也要來試看看老饕推薦的威靈頓牛排以及回味鴨胸！以現在平價牛排館很多都已經賣到400多元的價位來說，西堤牛排的服務跟餐廳氣氛，還是很不錯的，如果大家想吃牛排又不知道該去哪家時，說不定可以到西堤牛排找找年輕時的純真感動哦！
🟡王品集團TASTy西堤牛排
📍37家門市查詢點這裡
📍必吃推薦菜色：鴨胸、布蕾香紅、焗烤蘑菇及方塊麵包、雞腿排、威靈頓牛排
📍溫馨提醒：生日用餐會有拍照紀念環節，會洗出照片讓顧客帶回紀念，並且送上小蛋糕哦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「焗烤蘑菇+方塊麵包超愛吃，每次去都續好幾輪」、「推爆西堤的鴨胸，很多汁又好吃」、「如果要找氣氛好又平價的，還是會去吃西堤，真的還是好選擇」、「以套餐的形式來說，西堤應該算便宜CP值還行的了，幾乎沒有同價位一樣的水準」、「前幾天還是有去吃，水準還是很好啊，店內超多人的。」
平價牛排界王者「西堤牛排」已經23年！網路聲量仍然嚇嚇叫
事實上，網友們提到的這間「西堤牛排」是在2001年所創立，是知名餐飲集團「王品」旗下的一家牛排餐廳，曾經奪下民眾聚餐最愛的連鎖餐廳，當年以套餐形式一組499元橫掃牛排市場，不管是朋友慶生、約會男女、家庭聚餐許多人都會選擇到西堤牛排用餐，目前全台灣分佈各地還有37家分店。
回看近兩年的平價牛排連鎖店排行榜，在2022年時，西堤牛排的網路聲量仍然奪下冠軍，打敗自家同集團的亞軍「王品牛排」，第三名至第五名則分別是「我家牛排」、「赤鬼牛排」以及牛排教父「孫東寶」；而根據《網路溫度計》最近一個月在的聲量排行，西堤牛排也贏過夏慕尼，奪下最多人討論的連鎖西式餐廳，顯見搜尋度以及熱度，西堤牛排還是寶刀未老！
西堤牛排最新開箱心得！套餐表現出色、推薦必點一覽
而《NOWnews》記者9月底時正好前往西堤牛排台北南京東店用餐，由於已經10多年沒有到西堤牛排用餐，打開菜單被近年物價飆漲的速度嚇一跳，現在一份套餐的價位是668元起，加上1成服務費，內容物包含前菜「干貝鮮蝦左咖哩優格醬」、沙拉（三選一）、焗烤蘑菇及方塊麵包、湯品（三選一）、主餐、甜點（三選一）以及飲品。
由於上次用餐早已多年前，大多都已經忘記滋味，抱持像第一次造訪店家心情品嚐，在前菜、沙拉、麵包以及湯品的表現上，記者與友人都給出9分的評價，尤其是「焗烤蘑菇及方塊麵包」兩者實在太搭，蘑菇醬本身很多，如果麵包吃不夠都還可以再跟店員續補；飲品則是大推「布蕾香紅」，奶蓋加上焦糖融合不會太甜的紅茶，口感非常棒，但另一杯「芭樂梅冰沙」雖然好喝，但是有點太小杯，喝沒幾口就沒了，有點小可惜。
至於主餐部分，記者過去就已經吃過西堤的鴨胸，唯一只記得是好吃多汁的鴨胸，這次改點「海陸雙拼（雞腿+魚排）」，原本以為雞腿是去骨的腿排，沒想到是帶骨的雞腿，肉多汁好吃，魚排也是處理得非常好；而友人主餐則是「重磅肉肉控鐵板牛排」，肉量超多上桌也已經幫忙切塊，牛肉吃起來不乾柴、軟嫩多汁，非常有飽足感，兩道主菜整體可以給上8.5分。
整體吃下來綜合CP值，可以給出8.5分的成績，下次有機會再訪時，記者也要來試看看老饕推薦的威靈頓牛排以及回味鴨胸！以現在平價牛排館很多都已經賣到400多元的價位來說，西堤牛排的服務跟餐廳氣氛，還是很不錯的，如果大家想吃牛排又不知道該去哪家時，說不定可以到西堤牛排找找年輕時的純真感動哦！
🟡王品集團TASTy西堤牛排
📍37家門市查詢點這裡
📍必吃推薦菜色：鴨胸、布蕾香紅、焗烤蘑菇及方塊麵包、雞腿排、威靈頓牛排
📍溫馨提醒：生日用餐會有拍照紀念環節，會洗出照片讓顧客帶回紀念，並且送上小蛋糕哦！