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▲網友最近跑去西堤牛排回味一番，認為雖然西堤牛排有漲價，但還是非常值得，引起討論。（圖／TASTy 西堤牛排臉書）

▲西堤牛排從2001年創立至今已經有23年的歷史，過去曾經拿下民眾最愛聚餐餐廳的頭銜，現在也仍然有許多老饕喜愛。（圖/記者張嘉哲攝）

▲前菜系列這一道「焗烤蘑菇及方塊麵包」真的吃爆！蘑菇醬兩片吐司沾不完，還可以跟店員續補唷！（圖/Dcard@什錦雜貨鋪）

▲西提牛排的雞腿肉汁多且嫩，魚排也調味的非常好，整體可以給8.5分的水準。（圖/記者張嘉哲攝）

▲到西堤牛排慶生用餐的話，店員就會拍照洗出來帶回家做紀念，另外還會送上生日小蛋糕「提拉米蘇」！（圖/記者張嘉哲攝）

台灣人非常愛吃牛排，從夜市的便宜牛排攤到平價的連鎖牛排店，甚至是高檔的牛排餐館，應有盡有。然而說到平價牛排，許多人肯定還是都會直觀想到「我家牛排」、「孫東寶」這類的連鎖店，一名網友在「Dcard」貼文指出「一個人跑來吃西堤，，用國泰世華CUBE卡刷卡可以打95折，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「前幾天還是有去吃，水準還是很好啊，店內超多人的。」，曾經奪下民眾聚餐最愛的連鎖餐廳，，目前全台灣分佈各地還有37家分店。回看近兩年的平價牛排連鎖店排行榜，；而根據《網路溫度計》最近一個月在的聲量排行，而《NOWnews》記者9月底時正好前往西堤牛排台北南京東店用餐，由於已經10多年沒有到西堤牛排用餐，打開菜單被近年物價飆漲的速度嚇一跳，由於上次用餐早已多年前，大多都已經忘記滋味，抱持像第一次造訪店家心情品嚐，，蘑菇醬本身很多，如果麵包吃不夠都還可以再跟店員續補；，但另一杯「芭樂梅冰沙」雖然好喝，但是有點太小杯，喝沒幾口就沒了，有點小可惜。至於主餐部分，記者過去就已經吃過西堤的鴨胸，唯一只記得是好吃多汁的鴨胸，這次改點「海陸雙拼（雞腿+魚排）」，；而友人主餐則是「重磅肉肉控鐵板牛排」，肉量超多上桌也已經幫忙切塊，以現在平價牛排館很多都已經賣到400多元的價位來說，西堤牛排的服務跟餐廳氣氛，還是很不錯的，如果大家想吃牛排又不知道該去哪家時，說不定可以到西堤牛排找找年輕時的純真感動哦！📍溫馨提醒：