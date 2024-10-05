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▲落日時分，沛縈在海風吹拂下午舞動身軀。（特約攝影 /郭運復攝）

▲沛縈隨時隨地起舞。（特約攝影 /郭運復攝）

▲跟著舞團快樂練舞。（特約攝影 /郭運復攝）

▲沛縈開班授課，跟著美女們一起跳高跟鞋舞。（特約攝影 /郭運復攝）

▲沛縈曾是新北國王啦啦隊一員。（特約攝影 /郭運復攝）

▲沛縈(右)曾是新北國王啦啦隊，很享受在籃球場上帶動氣氛的樂趣（特約攝影 /郭運復攝）

▲享受燈光下的汗水，是沛縈舞蹈的初衷。（特約攝影 /郭運復攝）

▲沛縈有著金髮長腿，走到哪都是目光焦點。（特約攝影 /郭運復攝）

▲運動維納斯沛縈小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）

沛縈曾是新北國王啦啦隊一員，酷酷的外表加上逆天長腿與一頭金髮，跳起舞來動感十足，又隱隱流露出性感風格，真是一位天生的舞者。沛縈跳舞已經十多年了，時間不算長，國小的時候因為漂亮的舞衣加入拉丁舞社團，兩年的學習過程中，每天都很期待跟著老師同學一起舞動身軀的感覺，從高中加入熱舞社開始了舞蹈生涯一直到現在，因緣際會自己的舞團贏得台灣區hiphop International冠軍，也代表國家出去比賽。舞蹈是他現今生活的全部，擅長的風格是street jazz，她覺得可以完美展現女性身體線條及力量。各種舞風中她特別喜歡高跟鞋舞蹈，覺得跟一般舞蹈比起來更有挑戰性，也最能展現個人風格，沛縈說：「大概5年前，我在網路上看到美國洛杉磯有一個很有名的男生高跟鞋老師，他跳起舞來很有力量，除了線條之外還有很多卡點，那種力氣的切換是我很喜歡的，所以我也在網路上看了很多國外老師的影片，就深愛上這樣的舞風。」高跟鞋舞蹈的影片讓他覺得非常驚艷，實在很懷疑怎麼有人能穿著高跟鞋，跳出如此性感撫媚的舞蹈，又同時可以展現出女性的肢體線條並充滿力量。於是後來藉著去美國比賽的機會，專程拜師當時影片上很有名的老師，開始找他上課進修，學習了很多不同的技巧，回台後持續的練習，希望更多人能看到這樣的舞蹈。沛縈表示現在越來越多女生喜歡展現自我，所以這種風格的舞蹈廣受歡迎，但是穿著高跟鞋跳舞的重心跟一般舞蹈不一樣，需要更多核心跟平衡的力量，沒有基礎的人學起來會比較吃力，於是他開班授課。他表示學生們會想要學這樣風格的舞蹈，是想要增加女性肢體魅力，但因為通常學生們的核心肌耐力及柔軟度比較不夠，所以他會一遍又一遍慢慢教他們練習，雖然很累但是這個過程是開心的 只是課程隔天每個人都是全身酸痛。每天從醒來就想著跳舞，各種不同風格動作的想法不斷在腦海裡激盪，沛縈發現自己真的脫離不了舞蹈，不論是白天還是晚上，不管在室內還是戶外，他隨時隨地都可以很開心的跳上一段。即使在夕陽下的沙灘上，望著落日、聽著海浪聲，即興舞動肢體讓他心情開朗充滿能量，他感覺自己就是Born to dance。沛縈希望將來可以持續在舞蹈上發光發熱，學習更多的舞風表演給更多人看，將自己的舞蹈熱忱傳遞給更多人。