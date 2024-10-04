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中央政府總預算案遭藍白聯手退回程序委員會，立法院會今（4）日表決院會議程時，總預算案仍未列議程，遭民進黨立委郭昱晴痛批，「災預算都被藍白擋掉」、「這是救命錢，一刻都不能等」；國民黨立委王鴻薇痛批，行政院長卓榮泰總質詢時和民進黨立委一搭一唱，實在是荒腔走板。王鴻薇指出，現在在審的、被退回的都是明年度的總預算；而現在所發生的風災、水災，都是今年度的預算，早就編好編滿。因此，王鴻薇質疑，難道郭昱晴連在審什麼預算都搞不懂？也奉勸民進黨立委好好回去用功。王鴻微質疑，民進黨立委不懂預算審查、不懂預算法，卓榮泰也在一搭一唱，說遺憾、還要再爭取，卓榮泰會不知道現在救災用的錢，都是今年度已經編好邊滿的預算，跟被退回的總預算沒有關係嗎？王鴻薇強調，退一萬步來說，即便明年度預算，例如治水預算，若編列在前瞻預算中，是延續性預算，根本沒有影響；即便不是前瞻性預算，「災害防救法」57條中也規定，可以排除預算法相關規定，所以即使明年發生像現在的重大災害，這些錢一樣可以用，一樣可以挪支。王鴻薇表示，民進黨立委的不懂，難道連行政院長都不懂嗎？到底預算法怎麼規定，不懂就趕快回去問財政部長跟主計長，不要再那邊噴政治口水。