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▲鱷魚眼睛直視前方，感覺隨時都會爬上岸攻擊人，且體型不小，直到鏡頭拉遠後，才發現只是一顆鱷魚頭。（圖／取自Threads@tzuling0115）

山陀兒颱風昨（3）日登陸高雄小港，風雨重創南台灣，各地陸續傳出災情。沒想到，竟有一名高雄網友，目睹積水馬路上浮出一顆鱷魚頭，讓她當場嚇壞，2.8萬名網友見到影片也倒抽一口氣，直呼「會直接嚇死」，所幸最後眾人發現那並非真實鱷魚，而是造型逼真的玩具。網友「tzuling0115」昨日在Threads上貼出影片，表示颱風來襲時，高雄店家都會互相通報現場災情，沒想到其中一幕，竟是馬路中央浮著一顆鱷魚頭，隨著積水載浮載沉，就像活生生的鱷魚在水中游泳。只見影片中，鱷魚眼睛直視前方，感覺隨時都會爬上岸攻擊人，且體型不小，直到鏡頭拉遠後，才發現只是一顆鱷魚頭，讓原PO直呼：「一開始真的嚇到欸，結果應該是某家的裝飾品啦⋯」貼文一出，引來2.8萬人朝聖，不少網友也驚呼，「猛一看真的會嚇到」、「以為台灣也要上演『鱷魔』了」、「看到以為哪戶人家養的寵物淹水跑出來，會直接嚇死」、「還在關心南部災情，看到這個真的大嚇一跳」。也有人找出鱷魚的真實模樣，原來是遙控鱷魚船，忍不住嘴角失守。