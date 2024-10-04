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▲台鋼的第1個一軍球季只剩下最後3戰，除了原訂明後天的主場和樂天桃猿交手賽事，還有7日作客洲際球場迎戰中信兄弟。但受颱風牽連，高雄市政府運動發展局告知，由於澄清湖棒球場電力設備受損，導致球場無法使用，兩場台鋼雄鷹主場賽事進行延賽。

中職台鋼雄鷹原訂明、後天在澄清湖球場的最後兩場主場賽事，受到山陀兒颱風重創高雄的影響，台鋼的第1個一軍球季只剩下最後3戰，除了原訂明後天的主場和樂天桃猿交手賽事，還有7日作客洲際球場迎戰中信兄弟。但受颱風牽連，高雄市政府運動發展局告知，由於澄清湖棒球場電力設備受損，導致球場無法使用，兩場台鋼雄鷹主場賽事進行延賽。台鋼球團的最後兩場主場賽事被迫異動，且因想至少保留1場在澄清湖舉行，所以將明天賽事延至下週四國慶日17:05舉行，後天則移往嘉義。因此下週四在澄清湖球場，將成為台鋼在今年球季的最終戰。