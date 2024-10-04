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伊朗週二朝以色列發射約180枚飛彈，以色列揚言大規模反擊，甚至不排除破壞伊朗石油設施，掀起潛在石油危機。若以色列真的鎖定石油設施反擊，油價會漲到何種境界？全球各大機構分析師紛紛給出預測。根據CNBC報導，伊朗是石油輸出國組織（OPEC）成員，如果伊朗的石油基礎設施成為以色列攻擊目標，全球多達 4% 的供應可能面臨風險。瑞典SEB銀行大宗商品分析師席爾羅普（Bjarne Schieldrop）認為，如果真的拆了伊朗的石油設施，出口減少200萬桶，將會增加石油的溢價風險；他研判，油價可能因此飆升至每桶200美元以上。此外，全球各大金融機構分析師也給出預測，惠譽解決方案旗下研究機構BMI於2日發布報告，若戰爭全面爆發，布蘭特原油價格可能飆升至每桶100美元；若加上荷莫茲海峽關閉，油價可能漲至每桶150美元或更高。高盛全球大宗商品研究部門共同主管史楚溫（Daan Struyven）預測減少數量以及漲幅，若伊朗產量以每日100萬桶數量減少，明年的油價高峰每桶將漲約20美元。花旗集團研判，以色列若對伊朗主要石油設施攻擊，會使原油市場每日減少約150萬桶的供應量；若是攻擊小型石油基礎設施，大約減損每日30至45萬桶。