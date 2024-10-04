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▲SB19首度來台就遇到颱風，不過他們心情不受影響。（圖／記者李政龍攝）

▲SB19稱讚台灣的歌迷很有禮貌，因此在現場學起「多蝦」。（圖／記者李政龍攝）

菲律賓唱跳天團SB19由PABLO、JOSH、STELL、KEN、JUSTIN組成，他們所演唱的破億神曲〈GENTO〉席捲全球，KPOP群星更爭相發起舞蹈挑戰。而他們這次首度來到台灣，就遇到山陀兒颱風攪局，不過他們沒有受到影響、依舊開心，接受媒體聯訪時也非常親民，他們在現場學起中文還有台語，包括「我好厲害」、「我想吃便當」、「多蝦（台語謝謝）」等，還說想在台北大巨蛋開唱。SB19這次訪台遇到山陀兒颱風，不過他們心情不受影響，PABLO表示，因為在菲律賓就經常遇到颱風，所以心情還是很好，KEN還笑說，如果在雨中表演應該很酷，JOSH則接說「Sexy（性感）」。現場記者忍不住詢問成員中誰最性感？JOSH得到最高票，PABLO透露，因為他演出的時候喜歡把衣服脫下來丟給粉絲，還有6塊腹肌。JOSH被稱讚有肌肉，KEN當下突然用中文接說「好厲害」，不免讓人好奇，他們這次來台是否有特別學中文？他們隨即撂出「大家好」，JUSTIN也秀出前一天在電台學到的中文，自我介紹說「大家好，我是乖乖」。由於〈GENTO〉中歌詞提到「BENTO」，是日語便當的意思，和台語的「便當」發音相似，因此他們也在現場學起「便當」的台語，對著鏡頭笑說「我想吃便當。」SB19這次來台也推薦除了〈GENTO〉之外的3首歌曲，包括〈MAPA〉是感謝媽媽和爸爸的歌；〈Go Up〉則是他們出道的歌，描繪他們的夢想，是他們夢想的起點；〈CRIMZONE〉是比較派對感的歌。被問到他們的夢想，PABLO表示他們是第一次到台灣，希望可以在台灣最大的演出場館表演，而他們得知目前還沒有歌手在台北大巨蛋開過專場演唱會，他們開心表示「我們可以當第一個嗎？」希望有機會可以在台北大巨蛋開唱。而SB19去年和日本HYBE男團&TEAM帶來合作舞台，被問到他們是否對&TEAM中的台籍成員NICHOLAS（王奕翔）有印象？SB19則非常驚訝，根本不知道對方來自台灣，並說「真的嗎？他英文很好」，相處起來就像兄弟一樣，且&TEAM中即使不是每個人英文都很好，但他們還是可以一起交流，因此相處起來很開心。SB19因為〈GENTO〉爆紅，就連2NE1的DARA、SJ銀赫、ENHYPEN、ATEEZ等人都發起舞蹈挑戰，但成員中的生活是否受到影響？STELL就透露，現在出門不像以前一樣自由自在，他出門時都需要戴帽子、口罩遮掩，但因為菲律賓天氣很熱，就覺得很困擾，所以現在成名之後反而比較常待在家裡，在台灣則比較輕鬆。PABLO也稱讚台灣的歌迷非常有禮貌，在路上遇到他們時，都會詢問「請問你是SB19的PABLO嗎？歡迎你來到台灣」，所以PABLO好奇該怎麼回覆，隨後便在現場學起台語的「多蝦」，希望之後可以感謝粉絲。