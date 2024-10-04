我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘瑋柏在微博上大力反擊，沒想到更讓網友笑翻，在留言區底下開心吃瓜。（圖／潘瑋柏 微博）

▲楊丞琳後續在社群上曬出和潘瑋柏在機場的互動照片。（圖／楊丞琳 微博）

台灣女星楊丞琳過去曾與潘瑋柏一同出演經典偶像劇《不良笑花》，至今2人組的CP仍大受粉絲歡迎，而潘瑋柏在近年來將演藝事業轉往中國大陸，也鮮少現身台灣的公開場合，已婚後的他體重更是年年飆漲，還多次被粉絲嘲諷過往的「潘帥」，現在可以改名叫「潘胖」，對此楊丞琳也拿這點痛擊好友，嘲笑潘瑋柏，讓他氣炸直呼要封殺：「已與她斷絕關係！」日前楊丞琳在社群上開直播與粉絲互動，大聊美食話題，更脫口：「除了吃螺絲粉，別人還告訴我要吃老友粉，粉熱量很高耶，吃了身材會不會變成下1位嘉賓，他還沒上來，應該沒聽到。」讓不少粉絲笑翻，因為楊丞琳口中的「下1位嘉賓」，正是好友潘瑋柏。被摯友楊丞琳大開玩笑，潘瑋柏也不甘示弱反擊，直呼：「已與她斷絕關係！」後續楊丞琳發布兩人私下同框的合照，更開心寫下：「終於抵達煙台了！今日舟車勞頓，但有『潘胖』潘瑋柏的陪伴，聊聊天時間就過去了，大家明天見哦！」讓潘瑋柏不滿轉發，更寫下：「不好意思，經過昨晚的演出，我們已經不是朋友了，為什麼妳在我的自拍裡？」讓網友笑到不行，讓網友紛紛笑虧楊丞琳：「潘帥不是要跟你絕交了嗎」、「看來你們友誼的小船還保持平穩！」對此楊丞琳也回應：「哄好了～」讓粉絲忍不住調侃：「不該問你（潘瑋柏）的自拍為什麼在楊丞琳那裡嗎？」、「哈哈哈相愛相殺的好朋友們」、「說吧，姐姐用什麼好吃的哄好你了，潘帥」、「幾碗麵哄好的？」可見兩人關係匪淺，是貨真價實的純友誼！事實上，過去楊丞琳在與潘瑋柏對戲時也曾自爆自己和對方拍親密戲總是會乾嘔，讓工作人員笑翻：「請你閉著眼想像，這個好朋友和你有親密舉動時，你是否想乾嘔，如果是，你們就是絕對不可能的，例如我和潘瑋柏。」