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台北市議會今（4日）開議，民進黨議員許淑華發起「大巨蛋營運績效評估委員會」連署，要求市府積極面對問題不斷的大巨蛋，已獲得不少議員簽署，她更是向台北市長蔣萬安喊話，要他不要當遠雄小弟，拿出魄力。連署書中表示，市府有權限招開「大巨蛋營運續效評估委員會」進行評核，若分數未達標準，最嚴重可進行解約；今年不斷要求市府組成營運績效評估委員會，卻只得到回復「114年上半年籌組委員會，暫定114年9月開會」的回覆，並沒有積極作為。許淑華強調，應盡快啟動大巨蛋營運績效評估委員會，因沒有朔及既往，一連串內容都要紀錄，當成評分標準，不會縱容遠雄大肆妄為。大巨蛋啟用至今不到一年，卻頻頻傳出漏水、電扶梯超載停止運作、看台搖晃、逃生指示不明等問題。連署書中指出，向市府反應問題，得到的結果永遠都是要求遠雄進行改善，然而漏水從年初至今仍未解決。許淑華表示，12月周杰倫、張惠妹接力開唱，設施設備問題不能輕輕帶過，雖然議會已同意不需要適用《建築技術規則建築設計施工編》127條規定，但有很多附帶條件；她向蔣萬安喊話，要他扮演好監督及安全的角色，而不是當遠雄的小弟，起碼讓觀眾可以不用提心吊膽地看表演。