我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市政府支援人員操作抓斗車夾除樹枝。（圖／台中市政府提供，2024.10.04）

山陀兒颱風南北肆虐，造成高雄、基隆重大災情，台中市政府繼上午派6組救災團隊前往高雄救災，下午也接獲基隆市政府電話盼伸出援手，建設局及環保局立即協力盤點人力與機具設備，預計明早8時集結北上，全力投入基隆救災工作。中市府昨天深夜接獲國土署長吳欣修昨天來電，表示需要協助救災，市長盧秀燕得知後立即指示「全力支援」，由建設局迅速整備人員機具，第一波已於今（4）日午前出發前往高雄，下午持續加派人力機具南下；下午基隆市政府也來電盼中市府伸出援手，建設局及環保局協力盤點人力與機具設備，預計明早8時集結北上，全力投入基隆救災工作。基隆市也是盧秀燕的娘家，下午她在臉書寫下「哪裡有需要，台中隊就在哪裡」！她指出台中接到中央需求馳援高雄救災、搶通災區，台中隊不怕艱難，哪裡有需要，義不容辭前往救災。建設局第一波派出人員24名、機具設備25台搶進高雄災區，提供南台灣最即時的協助，希望讓民眾盡速恢復正常生活。建設局長陳大田說明，山陀兒颱風重創高雄與基隆，建設局秉持「同島一命」的心態，以最高效率備妥救災人員與機具設備，盼透過完善救災SOP迅速給予高雄及基隆協助，成為災區最即時的支持力量。已抵達高雄搶災的指揮官建設局養工處副總工程司郭坤雄，直接前往高雄市政府附近的民族路指揮調度，預計今晚9時全線搶通；支援基隆部分亦已盤點人員機具完成，預計明日集結出發。建設局說明，今日支援高雄包含山貓5部、吊卡車4部、抓斗車3部、鏈鋸31支，以及人員共38名，共6組救災團隊已抵達高雄。明早支援基隆人員機具包含山貓3部、小卡車1部、吊卡車3部、抓斗車4部、挖土機1部、鏈鋸6支及人員共27名，由建設局養工處副總工程司林俊男率隊前往救災。