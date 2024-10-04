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▲台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，目前還剩下14組尚未送出。（圖／記者林調遜攝）

大樂透第113093期今（4）日晚間開獎，由於已經連續11期槓龜，本期頭獎上看4.1億元，獎號為12、17、19、27、38、42，特別號為40，另外今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，目前還剩下14組尚未送出，提醒各位彩迷們趕緊拿出彩券，看看是否幸運中獎！大樂透獎號：12、17、19、27、38、42，特別號為40。今彩539：05、11、27、38、39。39樂合彩：05、11、27、38、39。3星彩：213。4星彩：2615。詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。今年中秋節期間，台彩將加開大樂透「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。9月3日起，除了大樂透當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號，每組獎金100萬元，總加碼金額1億元。若民眾幸運對中大樂透加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月18日為止。