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▲吳婉君在劇中穿著白色低胸小背心，讓她的好身材全被看光。（圖／ 民視戲劇館 Formosa TV Dramas YouTube）

近期由吳婉君、傅子純、洪毛、唐豐、王瞳、曾子益等人一同主演的本土劇《愛的榮耀》，因為山陀兒颱風攪局，已經停工2天，今（4）日終於恢復正常拍攝，近期備受矚目的情節無非就是何愛嘉（吳婉君飾）與杜瑞德（傅子純飾）的愛情橋段，劇中的吳婉君依舊處於失憶的狀態，沒想到竟又2度愛上傅子純，而在一場傅子純生病睡覺、吳婉君暖心陪伴的戲碼中，吳婉君低胸的設計讓她的渾圓上圍差點「走光」，掀起討論，對此她也以18字霸氣反擊了。對此吳婉君也針對「走光」橋段被觀眾討論一事給出回應，坦言：「其實我有做好安全措施，所以並不會太擔心。」更分享自己在劇中被傅子純吐槽十分委屈，讓她瞬間眼眶泛淚，展現精湛演技。更自爆自己在被傅子純知道自己不愛洗頭髮後，就總是被對方調侃：「你有洗頭嗎？」讓她又氣又好笑。談到近期劇組因為山陀兒颱風而被迫停拍，吳婉君表示最擔心的就是交通安全，曾經眼睜睜看著大樹倒在路中間，車子一直被風吹到會晃，讓人非常焦慮，更分享很多年前遇上颱風天，在9人座的巴士上等雨停，大家想等雨停後繼續拍攝，沒想到巴士還漏水，讓大家相當頭痛：「希望風災不要造成太多災情，天佑台灣。」不只如此，洪毛也分享了他在颱風天拍攝的經驗，「很多年前的颱風天，在汐止棚拍戲時，因為高速公路下方的涵洞淹水，水淹及腰，車子也無法過去，為了播出的作業，演員都下來涉水步行過去後，再搭劇組車進到攝影棚，等拍攝結束再涉水回來開車。」印象深刻的回憶也讓他直呼颱風的可怕。