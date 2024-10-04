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美國總統大選即將於11月5日進行投票，共和黨候選人川普（Donald Trump）已多次抱怨韓國、日本等美國盟友的軍費分攤比例太低，為了避免若川普入主白宮造成變數，韓方與美方加快軍費分擔談判的速度，韓國外交部今（4）日宣布，以與美方就新一輪為期5年的軍費分攤達成協議，韓國2026年分攤的駐韓美軍軍費為1兆5192億韓元，比前一年度調漲8.3％。根據《韓聯社》報導，韓美第12份軍費分擔特別協定（SMA）談判達成協定，根據協議，第12份軍費分擔特別協定有效期為2026～2030年，第一年韓方承擔的軍費金額為1.兆5192億韓元，較2025年增加8.3％。這些費用主要用於支付駐韓美軍韓籍員工的薪酬費用、建立軍事設備、採購軍事物資及服務等等。韓國外交部表示，新協議首年軍費調漲是綜合反映了近5年年均軍費分擔的增幅額度、駐韓美軍韓籍人員增加而產生的費用，以及韓國國防部使用的建設管理費用上漲部分。雙方之後每年上調韓方分擔額時，將參考通膨幅度而非韓國國防費增加幅度，且年增幅上限設為5％。為了提升分擔軍費的使用效率和透明性，雙方還商定加強聯合協調小組（JCG）的磋商功能；新設要求提交後勤支援項目的5年規劃條件；增編韓國國防部建設維修項目費；通過制度改善聯合工作小組（IJWG）協商韓籍員工退休年金問題等等。《韓聯社》報導指出，韓美加快推進談判、提前達成協定，讓圍繞著川普可能重回白宮導致的不確定性得以消除。新協定將在簽訂後，經韓國國會批准正式生效。