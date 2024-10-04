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▲今日郭雪芙（右）和劉以豪現身精品活動，過去兩人曾兩度在戲劇上合作。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲劉俊謙（左）、郭雪芙皆憑《此時此刻》提名金鐘獎視帝、視后。（圖／此時此刻臉書）

台劇《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎5項提名，其中單元劇〈站一個晚上〉中劉俊謙、郭雪芙這對CP雙雙問鼎視帝、視后。今（4）日郭雪芙和昔日螢幕CP劉以豪現身精品活動，被問及此事，她坦言和劉俊謙都是第一次入圍金鐘獎，兩人的心情都非常緊張，而是否再和劉以豪合作，郭雪芙笑說，可以試試看演仇人，不一定要再當CP。劉以豪和郭雪芙曾兩度在戲劇上合作，演出《喜歡·一個人》、《我們不能是朋友》，是經典螢幕CP，俊男美女組合十分養眼，被問到兩人是否有機會再合作，劉以豪透露，他們其實已經很久沒見了，確實會想再嘗試，郭雪芙也表示，若是再合作希望能有更多選擇，他們還可以扮演仇人。被問及入圍金鐘獎視后是否會緊張，郭雪芙立刻對記者說：「你講我就緊張了！」她坦言目前戰袍還在準備中，「聽經紀人說不容易找！」郭雪芙在得知喜訊的當下有和劉俊謙彼此祝賀，由於兩人都是首次入圍金鐘，因此特別緊張，有為彼此加油打氣，但還不確定他們是否會一起走紅毯，而劉以豪也表示，大家有在《喜歡·一個人》的群組祝福郭雪芙拿獎。劉以豪和郭雪芙都行程滿檔，雖然不排斥再合作，卻也直言：「滿難的！」接下來郭雪芙和陳柏霖去年（2023）拍攝的新戲《不如海邊吹吹風》將在年底前播出，而劉以豪休息一陣子，最近也在投入劇組中拍攝新作品，和柯佳嬿合作的《童話故事下集》則可能要等到明年才會播出，被問到兩人是否會想再接拍實境節目，劉以豪則表示：「會想嘗試看看。」