我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中央氣象署下午4時發布超大豪雨特報，表示因低氣壓影響，天氣仍不穩定，易有短延時強降雨，新北市（北海岸）及台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨。（圖／中央氣象署）

▲新北市金山區今日中午開始下起暴雨，雨水夾雜泥土成為滾滾黃流淹沒路面。（圖／翻攝畫面）

山陀兒颱風減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署今（4）日發布超大豪雨特報，新北市北海岸地區及台北山區降雨到發紫，受到低氣壓及地形等因素影響，金山區單日雨量更突破600毫米，驚人雨勢也釀成當地淹水災情，新北市萬里區、金山區、石門區、三芝區更緊急宣布明日停班停課。中央氣象署下午4時發布超大豪雨特報，表示因低氣壓影響，天氣仍不穩定，易有短延時強降雨，新北市（北海岸）及台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆市有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及新北至新竹山區有局部大雨發生的機率。根據氣象署統計，截至晚間9時，4日新北市金山區三和測站單日降雨量已達到612.5毫米，另外新北市石門區、萬里區以及台北市北投區，單日降雨量也皆已突破400毫米，雨勢相當驚人。氣象署表示，豪雨降下的原因除了是受到低氣壓等因素影響，也與地形有關，不過入夜後雨勢就會逐漸緩和。目前新北市金山區、石門區、萬里區及芝山區陸續傳出淹水災情，其中又以金山區最為嚴重，不但多處地段被大水淹沒，金山老街也慘泡水，甚至朱銘美術館都因淹水宣布緊急休館2天。新北市晚間也宣布，萬里區、金山區、石門區、三芝區明（5）日停止上班、停止上課，提醒民眾注意安全。●新北市金山區－612.5毫米●新北市石門區－517.5毫米●台北市北投區－480毫米●新北市萬里區－404毫米●新北市淡水區－388毫米