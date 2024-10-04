我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部1日發佈聲明，證實提供台灣愛國者飛彈、長程預警雷達技術供售業務的美商雷神公司，對台灣低價高報。國防部部長顧立雄表示，「我們會全部討回來」，國民黨立委徐巧芯卻認為，討不討得回來是美國說了算，台灣是可憐的甲方，這是一件荒謬的事。徐巧芯今（4）日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，台灣與美國的甲乙方立場相反，照理說作為甲方，台灣應該是比較有權力的，但台灣跟美國的軍售完全不是如此，作為乙方的美國反而要賣我們什麼，我們就要買什麼。徐巧芯表示，這也導致台灣在購買前對買了什麼、如何交付、如何驗收，全部不知道，遑論東西的原本價格、過過哪些軍火商，是否高價低報，只能看對方是否有良心。徐巧芯質疑，雷神賣給台灣這麼多東西，只有目前發現的兩項嗎？徐表示只有美方有能力全面清查此事，但她認為美方不會全面清查，台灣陷入被動。針對顧立雄說要全部討回來的說詞，徐巧芯指出，除了看美國願不願意幫台灣跟雷神公司討之外，也要納入民主黨跟共和黨的考量，因為兩黨分別經營不同軍火商，對不同軍火商的重視度也不一樣。徐巧芯直言，我們是可憐的甲方，這是一件非常荒謬的事情。徐巧芯表示，希望顧立雄說到做到，並呼籲顧立雄給民眾一個說法，向民眾具體說明討回來的步驟、流程。徐巧芯提出一連串問題，例如是否已經告訴AIT（美國在台協會）、是否已透過AIT要求美國國防部、有無聯繫雷神公司、聯繫雷神後是否要打官、官司訴狀在哪、是否要打國際官司、預計何時做等等，盼顧立雄好好回答大家。