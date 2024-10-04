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▲吳慷仁（右）近期變成話題人物，沒想到讓女友邵雨薇也慘被掃到颱風尾。（圖／吳慷仁 臉書）

▲邵雨薇最近代言的手遊被網友指出妝容非常詭異。（圖／最後的道長 YouTube）

2010年在台灣出道的女演員邵雨薇，因為可愛的外貌和精湛的演技，在進軍演藝圈的這十多年中已經累積了大票粉絲，她也在2017年因與吳慷仁合作出演偶像劇《極品絕配》，進而發展出戀情，如今兩人的感情十分穩定，羨煞不少粉絲。不過近期吳慷仁與中國娛樂公司「壹心娛樂」簽約一事，卻掀起滔天的輿論，近日網友更挖出邵雨薇代言中國大陸推出的手遊，指出：「夫妻同心不意外！」讓邵雨薇再度因男友而被推上風口浪尖。近日吳慷仁簽約「壹心娛樂」的事件慘被廣大網友撻伐，不過吳慷仁不甩爭議，於10月1日在微博上寫下：「祝福錦繡中華。」更轉發《人民日報》祝福中國國慶的貼文，讓他在台灣人心中的好感度大大降低，就連中國網友都表示不願買單，痛批：「都知道大陸的錢有多好賺，連吳慷仁都來討飯。」而吳慷仁日前飛往上海和中國女演員孫儷拍攝新戲《執迷》，沒想到後續又疑似因為兩人政治立場不同而停拍，也掀起討論，可說是近日的話題人物。對此，吳慷仁的女友邵雨薇一直都沒有對此表態，但卻依舊遭到網友出征，有人在Threads上曬出了邵雨薇代言的手遊廣告，只見邵雨薇穿著大紅色的中式禮服，臉上還畫著詭異濃妝，讓粉絲紛紛直言：「整個嚇到完全認不出來！」、「看到嚇一跳」、「天啊，怎麼跟她平常長得不一樣，差有夠多！」不過也有其他理性粉絲緩頰：「應該是妝容變化」、「我還是覺得她很正！」網友除了針對邵雨薇最新代言的妝容熱烈討論外，也起底了該款手遊，沒想到竟是中國的遊戲公司製作，讓許多粉絲相當失望，留言區也瞬間充滿酸味：「夫妻同心不意外啊」、「看來是邵雨薇勸吳慷仁進軍中國的，這下真相大白。」不過也有理性的網友認為市面上許多遊戲也都是中國製作，沒必要再讓邵雨薇掃到這波颱風尾。