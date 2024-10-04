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美國勞工部公布9月就業報告，非農就業人數激增25萬4000人，遠超出預期的15萬人以及8月的15.9萬人，失業率下降0.1個百分點至4.1％，平均時薪比去年同期上升4％也超出預期，顯示美國就業市場十分強勁。受此亮眼的就業報告數字激勵，美股4日開盤後各主要指數齊漲，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲173.03點、約0.41％；標普500指數上漲21.88點、約0.38％；那斯達克指數上漲109.56點、約0.61％；費城半導體指數上漲56.53點、約1.10％。根據《CNBC》報導，9月就業報告超出預期的強勁，緩解了人們對勞動市場狀況的擔憂，並進一步鎖定了美國聯準會後續將採取較漸進的降息步伐。嘉信理財（Charles Schwab Corporation）的策略師瓊斯（Kathy Jones）表示，這是一份非常好的報告，充滿許多正面信號，顯示就業市場健康，這也意味著經濟健康。美股本週在經歷了中東地緣政治緊張帶來的不穩定性後，順利在本週最後一個交易日上演反彈。策略師克魯弗（Michelle Cluver）表示，好的經濟消息對股市來說也是好消息，因為它增加了軟著陸的可能性。另外，週五國際原油價格再次上漲，本週迄今累積漲幅接近9％，隨著石油價格上漲，能源價格也大幅上漲，中東衝突在可見的未來依舊是影響全球總體經貿的一大變數。好消息是，美東碼頭工人罷工畫上休止符，雖讓航運股承受賣壓，但解除了物流斷鏈的隱憂。