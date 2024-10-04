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▲吳慷仁近來前往中國發展，大小爭議不斷。（圖／吳慷仁臉書）

電影《富都青年》在第60屆金馬獎上大放異彩，近來剛和中國經紀公司「壹心娛樂」簽約的男主角吳慷仁，去年就憑藉此片拿下金馬影帝寶座，現在這部電影又有好消息傳出，馬來西亞國家電影發展局在昨（3）日宣布，《富都青年》（Abang Adik），將代表馬來西亞出征第97屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，馬來西亞通訊部副部長張念群表示，此次提名是經由馬來西亞國家電影發展局評審委員經過多輪評選出來的結果。張念群在臉書表示，《富都青年》這次將代表馬來西亞出征奧斯卡，很恭喜導演王禮霖和主演吳慷仁、陳澤耀，更贊同本片不僅展現昌明大馬的精神，更肯定了大馬中文電影的實力，也透露此次提名是經過經過馬來西亞國家電影發展局（FINAS）評審委員會多輪評選後得出的結果，評審委員會由電影領域的專業人士組成，確保影片符合奧斯卡主辦單位設定的參賽條件。其中演員陳澤耀得知《富都青年》即將代表馬來西亞角逐奧斯卡，表示「我們的電影《富都青年》能代表馬來西亞去參與奧斯卡，心情是非常開心和激動的，回想那天禮霖導演和我分享這消息的時候，我還不敢相信，以為他在開玩笑。結果是認真的！真的很感謝馬來西亞電影局的支持和幫忙。這也是馬來西亞第一次以中文電影去參與奧斯卡，肯定是個新的突破，寫下了新的里程碑。無論入圍與否，能不能得獎，這對我們電影團隊來說已經很光榮了，目前是我們電影團隊距離奧斯卡最近的一次。」不過憑藉此片獲得金馬獎影帝封號的吳慷仁，近來卻因為與壹心娛樂簽約，前往中國發展，又因發文祝賀中國國慶，引發輿論，甚至傳出與他合拍新戲的孫儷罷工，原因是「女主提出男主立場風險，承諾了會表態卻不做到位，直接惹怒孫儷」，有可能會換女主角，不過此消息目前尚未獲得劇組回應，外界也相當關注吳慷仁的動態，由於他日前憑藉電視劇《有生之年》入圍金鐘獎，因此也有許多人好奇，屆時他是否會現身金鐘獎的頒獎典禮現場。