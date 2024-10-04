我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山陀兒颱風挾帶強烈風雨，造成新北市淡水、金山、萬里等地區大淹水，從曝光的空拍圖可以看到，滾滾黃水淹沒道路及民宅，場景非常驚悚。（圖／翻攝畫面）

▲山陀兒颱風挾帶強烈風雨，造成新北市淡水、金山、萬里等地區大淹水，從曝光的空拍圖可以看到，滾滾黃水淹沒道路及民宅，場景非常驚悚。（圖／翻攝畫面）

山陀兒颱風挾帶強烈風雨，造成北海岸多處地區積水及道路不通，新北市淡水、金山、萬里等地區大淹水，從曝光的空拍圖可以看到，滾滾黃水淹沒道路及民宅，場景非常驚悚，對此，新北市政府工務局表示，正積極處理中。據了解，山陀兒颱風挾大豪大雨侵台，南台灣地區災情頻傳，高雄屏東等地區淹水，今天上午，大雨侵襲北部地區，包括淡水、金山、萬里等，都出現淹大水慘況，水深一度淹至小腿，民宅內家具都泡爛，汽機車也泡水，整條街道都是黃泥巴水，災情慘重，所幸目前無傳出人員傷亡。新北市政府工務局指出，目前北海岸還有8處道路不通，包括金山區陽金公路，以及往金山區山城路、陽金公路方向，也有多處道路土石坍方。另外，金山區環金路中正路至加投路81號，因路面積水無法通行；金山區淡金公路、法鼓路口路面淹水，雙向封閉，相關單位正積極排除中。