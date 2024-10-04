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大樂透第113093期今（4）日晚間開獎，由於已經連續11期槓龜，本期頭獎上看4.1億元，獎號為12、17、19、27、38、42，特別號為40。派彩結果顯示，本期頭獎1注獨得，獲得獎金3.94億，由台南市安南區安慶里安和路2段「金財旺彩券行」開出，另外今彩539也開出2注頭獎，各得獎金800萬元。10月4日大樂透加開之14組100萬獎項開出情形：14組中開出2組，總中獎注數為3注，其中1組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有12組100萬獎項未開出，將於次期（10月8日）繼續加開。大樂透獎號：12、17、19、27、38、42，特別號為40。今彩539：05、11、27、38、39。39樂合彩：05、11、27、38、39。3星彩：213。4星彩：2615。詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。第7組：10、12、17、31、32、472注均分100萬 桃園市桃園區文化里大同路「伍捌投注站」、台南市安南區溪北里安和路1段「見財發彩券行」第14組：20、25、28、31、34、491注獨得100萬 台中市西屯區逢甲里西屯路二段「鑫寶財神旺彩券行」