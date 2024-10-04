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山陀兒颱風來襲，屏東地區因強風豪雨造成嚴重災情，多處地區發生停電事故，最高峰時曾有93,706戶停電。截止至今（4）日下午6時，台電已成功恢復73,865戶的供電，仍有19,841戶正在全力搶修中。台電指出，本次颱風所致停電的主因包括電線斷裂、樹木倒塌壓損電纜、電桿斷裂或傾斜等。為了加快搶修進度，除了屏東區處的319名員工和承攬商全力投入外，台電還緊急啟動跨區支援機制，從彰化、南投、雲林、嘉義及台東區調派共17班、91人加入搶修團隊，總計410名工程師參與復電工作。此外，小琉球地區昨（3）日已完成1,338戶的復電，剩餘450戶今日已增派4班、11人，搭乘海巡署專船前往支援，預計今晚即可全數恢復供電。台電屏東區處長饒祐禎表示，這次颱風的災情在短時間內迅速惡化，搶修初期的首要任務是確保民眾的用電安全，尤其是避免觸電風險。同時，前期搶修作業也遭遇多項困難，包括道路坍塌、封橋封路及淹水阻斷等因素，嚴重影響搶修進度。台電對社會各界的理解與鼓勵深表感謝。