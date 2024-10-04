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▲林逸欣拍攝宣傳片時一人分飾兩角，粉絲真的以為是她的雙胞胎妹妹。（圖／林逸欣IG）

「音樂精靈」林逸欣（Shara）才挑大樑演出音樂劇《腦內失控的iTunes》，今（4）日又宣布即將舉辦一年一度生日音樂會。而她日前在社群PO宣傳影片， 她一人分飾兩角，分別彈奏Keyboard和小提琴，寫下：「雙胞胎妹妹難得來台北，臨時起意合奏一下。」沒想到不少粉絲信以為真，大喊：「原來是雙胞胎！」、「姊妹都好漂亮！」「你們長得一模一樣」等，讓林逸欣忍不住笑翻，並透露其實是合成拍攝，笑說：「謝謝大家喜歡與支持。」林逸欣去年推出全新創作專輯《墜FALLING》，她用音樂記錄生命歷程，感動了許多人，專輯也登上冠軍寶座，她同時舉辦「今天我們出去走走」巡演，走訪台北、高雄、台南、台中、桃園五座城市，盛況空前。今年則主演《腦內失控的iTunes》音樂劇叫好叫座，並受邀出席「台灣經典電視電影演唱會－聽咱的歌、看咱的影」演出歌中劇，行程滿檔，交出漂亮的成績單之餘，更關懷弱勢，出席數場公益活動，不吝至偏鄉關懷孩童，果真是人美心善的音樂精靈。不過即使再忙碌，林逸欣每年仍會舉辦生日音樂會回饋粉絲支持，今年更提升規模和配備，升格成林逸欣2024「Keep Playing！」演唱會，她感性表示，「自3歲第一次觸摸到鋼琴鍵的那一刻起， 我的人生從此與音樂密不可分。」提及在由鋼琴、小提琴、古箏、電吉他、詞曲創作組成的音樂的奇幻樂園中，總是充滿著各種挑戰與華麗的冒險。而「Play! 」對她而言不只代表著各種樂器的演奏、創作音樂的旅程，也象徵著人生如遊樂園般的無限可能。特別有趣的是，林逸欣一人分飾兩角拍宣傳影片，她不禁想起有趣的往事，她10多年前到金門拍攝《夏天協奏曲》電影時，就是一人分飾雙胞胎姊妹兩個角色，沒想到在劇中飾演她父親的演員，居然真的以為林逸欣有雙胞胎姊妹，直到殺青那天才發現拍攝一個月來，從來都只有林逸欣一個人，沒有姊妹這件事，「因為我換裝的時候都在休息室，直接換髮、換衣服出來 ，所以當時演我爸爸的前輩，一直以為導演是找到真的雙胞胎。」林逸欣2024「Keep Playing！」演唱會將於11月3日下午2點半於Legacy Taipei開唱，今門票已盛大開賣，購票請洽「KKTIX」和全台「全家便利商店」Fami Port機台。