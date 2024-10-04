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▲Mirra Andreeva不敵鄭欽文，在中國網球公開賽落敗。（圖／美聯社／達志影像）

2024年中國網球公開賽持續進行女單賽事，中國女將鄭欽文表現優異，今（4）日出戰俄羅斯小將米拉·安德列娃（Mirra Aleksandrovna Andreyeva），前一輪比賽鄭欽文以2：1擊敗美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），俄國女將安德列娃則是以2：0擊敗波蘭的蕾妮特（Magda Linette）。進入8強賽後，鄭欽文首盤雙方快速進入激戰，安德列娃以7：5先拿到首盤，沒想到第2盤鄭欽文一路破發，以6:0將比分扳平，讓對手吃「甜甜圈」。第3盤雙方驚險拉鋸，前4局兩人戰成2：2，之後安德列娃連保帶破取得4:2領先，不過鄭欽文並未放棄，在第7局完成破發後，緊接著連保帶破，拿到了局點。打到第10局，鄭欽文先拿到賽點，最終成功保發，以6：4取得第三盤勝利，總比分2：1淘汰安德列娃，晉級4強賽。