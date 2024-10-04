2024年中國網球公開賽持續進行女單賽事，中國女將鄭欽文表現優異，今（4）日出戰俄羅斯小將米拉·安德列娃（Mirra Aleksandrovna Andreyeva），鄭欽文以5：7、6：0、6：4強勢逆轉，成功晉級中網女單四強，闖入準決賽。而在今天的另一場女單8強中，鄭欽文的強勁對手薩巴倫卡（Aryna Syarhyeyewna Sabalyenka）爆冷出局，以7（7):6(5)、2:6、6:4不敵捷克選手卡蘿莉娜·穆霍娃（Karolína Muchová）。明天下午3時30分，鄭欽文將在準決賽中迎戰卡蘿莉娜·穆霍娃。
鄭欽文首度闖4強 面對強敵卡蘿莉娜·穆霍娃
前一輪比賽鄭欽文以2：1擊敗美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），俄國女將安德列娃則是以2：0擊敗波蘭的蕾妮特（Magda Linette）。
進入8強賽後，鄭欽文首盤雙方快速進入激戰，安德列娃以7：5先拿到首盤，沒想到第2盤鄭欽文一路破發，以6:0將比分扳平，讓對手吃「甜甜圈」。
第3盤雙方驚險拉鋸，前4局兩人戰成2：2，之後安德列娃連保帶破取得4:2領先，不過鄭欽文並未放棄，在第7局完成破發後，緊接著連保帶破，拿到了局點。打到第10局，鄭欽文先拿到賽點，最終成功保發，以6：4取得第三盤勝利，總比分2：1淘汰安德列娃，晉級4強賽。
卡蘿莉娜·穆霍娃今天擊敗薩巴倫卡後，被視為是奪冠大熱門，但鄭欽文能否延續自巴黎奧運的好手感，也讓人期待。
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前一輪比賽鄭欽文以2：1擊敗美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），俄國女將安德列娃則是以2：0擊敗波蘭的蕾妮特（Magda Linette）。
進入8強賽後，鄭欽文首盤雙方快速進入激戰，安德列娃以7：5先拿到首盤，沒想到第2盤鄭欽文一路破發，以6:0將比分扳平，讓對手吃「甜甜圈」。
第3盤雙方驚險拉鋸，前4局兩人戰成2：2，之後安德列娃連保帶破取得4:2領先，不過鄭欽文並未放棄，在第7局完成破發後，緊接著連保帶破，拿到了局點。打到第10局，鄭欽文先拿到賽點，最終成功保發，以6：4取得第三盤勝利，總比分2：1淘汰安德列娃，晉級4強賽。
卡蘿莉娜·穆霍娃今天擊敗薩巴倫卡後，被視為是奪冠大熱門，但鄭欽文能否延續自巴黎奧運的好手感，也讓人期待。