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▲由於山陀兒風勢強大，造成大型樹木倒塌，壓斷配電線路，以及嚴重斷桿情況，成為此次搶修工作較為挑戰之關鍵。（圖／台電高雄區處提供）

山陀兒颱風昨天登陸高雄後，引進致災性強大風雨（14至17級強陣風），造成台電高雄區處轄區近8萬戶停電，其中楠梓、三民、旗津、鼓山區等區域災情嚴重，該處轄區共計13根斷桿、多處斷線，經台電漏夜搶修後，目前已再復電3000多戶，力拚今晚20時復電程度達98%。台電高雄區營業處表示，由於山陀兒風勢強大，造成大型樹木倒塌，壓斷配電線路，以及嚴重斷桿情況，成為此次搶修工作較為挑戰之關鍵。因大型樹木移除較耗時，現場除了需市府、其他單位協助，台電同仁亦拿起電鋸努力先將壓斷線路的樹木鋸開，在傾倒的樹幹、枝葉間，致力修復損壞的線路。針對三民區灣興街的搶修工作，台電高雄區處表示，該處施工課共計有4班24位同仁昨夜晚間23時於三民區灣興街進行斷桿修復，現場並汰換兩具變壓器，徹夜工作至清晨七時，讓三民區3000餘戶居民有電可用！鼓山區鼓山三路則因沿線路樹倒塌，自昨日晚間由前往高雄支援的台北南區營業處徹夜工作，以及今天上午新竹區處接棒搶修，終於在今天下午復電3000餘戶。至於，今天的搶修工作，高雄區處轄區除了昨日特別動員的台北南區、台北市區、新竹區處外，今天更新增了台中區處5個工作班、桃園區處2個工作班加緊搶修，可望今天晚間8點復電98%！台電表示，倘仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，目前將持續針對所知停電區域完成復電，若有區處未收到停電通報之零星用戶仍未復電，待通報後將立即前往復電。