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▲南市府救災支援團隊，今日上抵達高雄市，86名人力與32輛機具，包含山貓、吊卡車、抓斗車、高空作業車、貨車等，係數由高雄市政府的統一調度。（圖／南市府提供)

山陀兒颱風重創高雄市，災情嚴重，在世台南市政府市長黃偉哲的指示下今（4）日派出工務局、環保局、消防局等市府團隊所組成的86人救災團隊，偕同32輛各式救災機動車輛，前往高雄投入救災，希望協助高雄市儘早復原，恢復正常生活。山陀兒颱風路徑詭譎、速度嚴重滯緩，影響台灣甚鉅，台南市長黃偉哲連日來坐鎮指揮並指示各局處全面戒備，慎防強風豪雨造成損害。颱風過後僅造成零星路樹倒伏、廣告招牌掉落、路面凹陷等情況，工務局獲報後，立即出動人車到場排除，修補道路，迅速復原市容環境，確保市民安全。黃偉哲昨晚也指示市府團隊前往高雄救災。南市府表示，救災支援團隊，今日上午8點就抵達高雄市，86名人力與32輛機具，包含山貓、吊卡車、抓斗車、高空作業車、貨車等，在高雄市政府的統一調度下，分成7組，分別投入苓雅、前金、新興、鹽埕、楠梓、小港、前鎮、鳳山、左營、鼓山等區的救災工作，包含倒塌樹木的移除等，全面投入協助高雄救災。