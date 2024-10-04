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山陀兒颱風來襲，新北市今（4）日僅有瑞芳區停班停課，下午卻傳出多區淹水，災情不斷。新北市長侯友宜晚間在臉書發文，宣佈萬里、金山、石門、三芝等4個地區停班停課，其中獨獨缺了淡水區，讓不少網友們在留言區抱怨。對此，侯友宜視察時給了說法，表示淡水的案件算是比較少的，該收容安置的部分都已經收容安置好了。侯友宜今日在臉書宣布表示萬里、金山、石門、三芝等4個地區停班停課，卻引發網友們的不滿，紛紛在貼文下留言，「淡水很多地方都淹水耶」、「我們淡水屬於台北市嗎」、「您忘了淡水很多區域也是受災區域」，留言區怨聲載道。針對淡水為何未停班停課，侯友宜表示，應變中心在今日傍晚的時候，特別跟淡水區的第一線作戰指揮官淡水區的區長視訊，也瞭解淡水的狀況，經過淡水區區長的評估，以及應變中心的討論，淡水區明天沒有停班停課，一切還是正常，該收容安置的部分都已經收容安置好了。侯友宜指出，有關搶災救災，淡水的案件算是比較少的，反而是在萬里、金山、石門、三芝的地區比較嚴重，所以這四個區就決定停班停課。應變中心不但跟第一線討論，也跟所有各局處，大家面對這一次四個區域帶來的豪大雨所造成的災害做一個詳細的評估，做了這些決定。針對金山中角國小收容人數其實更多一說，侯友宜表示，應變中心在第一時間為了孩子們的安全，所以由校長跟老師們就地安置同學們，「那我們同時也送進物資，因為怕停電，所以我們也送進發電機，也請我們的警消同仁在旁邊陪伴」，一切以讓家長安心、讓孩子們安全為最大的考量，等風雨稍停以後才會送孩子們回到家。