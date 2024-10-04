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歐盟今（4）針對中國進口電動車加徵反補貼關稅一案投票，最終在10國贊成，5國反對，12國棄權的投票結果下，確定通過同意加徵最高可達35.3％的反補貼關稅。對此，中國商務部表示堅決反對保護主義，敦促歐盟以磋商方式解決貿易摩擦，並稱加徵關稅解決不了問題。中國商務部表示，中國電動汽車堅持市場主導、立足充分競爭，通過不斷自主創新，增加了世界綠色公共產品的優質供給，為全球應對氣候變化做出了重要貢獻。歐方的保護主義做法嚴重違反世貿組織規則，干擾了正常的國際貿易秩序，不僅阻礙中歐貿易投資合作，延緩歐盟自身綠色轉型進程，還將影響全球應對氣候變化的共同努力。中國商務部促歐盟展現出落實政治意願的實際行動，回到透過磋商解決貿易摩擦的正確軌道，中方採取開放合作的態度，顯示了最大限度的靈活性，但中國商務部也警告，必將採取一切措施堅定維護中國企業的利益。根據《衛報》報導，歐盟今日投票是針對歐盟歷時一年調查中國政府對電動車補貼後，所提出的課稅建議。投票通過後，後續推進的選擇就落在歐盟委員會手中，歐盟委員會預計將根據實際狀況作出決定。像特斯拉這類在中國設廠的外國車企，也會受到加徵關稅的影響。不過，歐盟內部對此並非沒有質疑聲浪，5國反對、12國棄權的投票結果就說明了意見的分歧，德國車企包括Volkswagen、BMW都發聲明反對歐盟加徵關稅的決定。但也有人批評這些車企站在中國那邊是落後的表現。