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大谷翔平在本季達成大聯盟史上首次「50轟50盜」的紀錄，而他敲出50轟全壘打的紀念球，目前已經成為一個價值連城的紀念品。根據美國拍賣網站「Goldin Auctions」釋出的消息，目前這顆球已經被標到了183萬美元（約合台幣5860萬元）的價碼，超過紐約洋基隊「法官」Aaron Judge在2022年62轟球的125萬美元（約合台幣4003萬元）價碼，獨居史上第2。大谷翔平這顆50轟全壘打球的拍賣從美國時間9月27日開始，拍賣起標價格為50萬美元（約合台幣1601萬），拍賣截止日為10月16日（台灣時間17日），如果有人開出超過450萬美元（約合台幣1億4411萬元）就將直接得標。稍早美國拍賣網站「Goldin Auctions」宣布，目前大谷翔平這一顆球的競標價已經來到驚人的183萬美元，也就是說超過了2022年Aaron Judge「62轟」全壘打球的價碼。美國職棒史上價格最高全壘打球競標價是前紅雀隊重砲Mark McGwire的70轟紀念球，他在1998年締造此紀錄，這顆球的售價最後標到305萬美元（約合台幣9565萬元）。不過根據此前報導，已經有其他人聲稱自己才是這顆球的擁有人，包括一位18歲的少年以及32歲的佛羅里達州布勞沃德縣居民Joseph Davidov，兩人皆已經向法院提出訴訟，聲稱自己才是這顆球的合法擁有者。而訟訴結果也將影響這次拍賣。根據ESPN報道，Barry Bonds在2001年敲出73支全壘打和2004年打出生涯700轟的紀念球，也曾引起類似的訴訟。73轟球在一次訴訟後，被判決歸兩人所有，而700轟的球儘管存在類似糾紛，但仍被一人以約80萬美元的價格出售。