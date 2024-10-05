「113年國慶晚會」將於今（5）日在臺北大巨蛋盛大舉行，台北市政府表示，此次除依循往例邀請各界貴賓、外國使節及僑胞等參與，更特別開放民眾索票入場，將有2萬人會與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷合唱中華民國國歌及國旗歌。而晚會節目包括江蕙、黃妃、紀曉君等歌手演唱，另有國防部示範樂隊、奧運金牌選手、球隊啦啦隊等。《NOWnews今日新聞》整理節目表、完整表演卡司、轉播平台、交通等資訊一次看。
臺北市長蔣萬安表示，國慶晚會今年在臺北大巨蛋，也是大巨蛋第一次舉辦非體育賽事活動。 觀傳局表示，今年國慶晚會以「中華民國，生日快樂」作為節目禮讚主軸，結合「地球友善」與「文化共榮」兩大主題，規劃5段精彩節目。
📍「113年國慶晚會在台北」完整節目表
第一段、「國歌傳頌 光照國慶」-王齊麟、李洋及林郁婷齊唱國歌 + 江蕙演唱：
以國防部示範樂隊的激昂鼓聲迎接陸軍專科學校同學組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場；再由國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，將與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。
緊接著，就是天后江蕙，將登臺為國慶晚會獻上萬眾期待已久的精彩演出。
第二段、「舞力全開 盛情應援」- 超人氣啦啦隊＋紅運少女：
邀請國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出，分別組成的「職籃女孩」、「職棒女孩」，加上今年新成立的「紅運少女」帶來演出。
第三段、「文化盛綻 永續新篇」- 伊林超模走秀+高爾宣OSN等歌手
由伊林超模林嘉綺領軍，帶領113位模特兒穿著本土設計品牌服裝走秀；新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN也將融合時尚與永續主題現場演唱。
第四段、「橫跨族群 唱響未來」- 黃妃、林育羣、紀曉君、翁立友等演唱
邀請多位國、臺、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，並與眾多舞團、合唱團共同演繹多元歌曲。
第五段、「齊心融合 團結共榮」- 全場大合唱
晚會最後，邀請全場觀眾齊聲合唱，共同慶祝中華民國生日。
📍「113年國慶晚會在台北」民眾入場須知
有抽到門票的民眾，將可於10月5日下午16時開放入場，並於下午18時正式開始，與全國民眾一同為中華民國慶生。觀傳局指出，所有入場觀眾需持票券、憑票對號入座，並請攜帶身分證件，票券遺失者無法補發且不得進場。另為維護現場秩序，場館內禁止攜帶長柄雨傘（建議攜帶淺色透明雨衣或折疊雨傘以因應天氣變化）、大型包包及各類危險物品。
大巨蛋場館內當日無提供飲食販賣服務，觀眾可自備輕食入場；而若攜帶飲料，入場時需配合安檢人員檢查，並試飲確認無問題後方可攜入。
📍「113年國慶晚會在台北」直播／轉播平台
當天於臺北大巨蛋旁的松菸大道將設置「第二現場」，全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況，民眾可至「第二現場」一起觀看精彩節目。
▪️電視轉播：
中視新聞台
▪️網路直播：
中視新聞台Facebook（按此）、
中視新聞台YouTube（按此）、
中天新聞台YouTube（按此）、
臺北市政府YouTube（按此）、
臺北旅遊網Facebook(按此)、
LINE TODAY（按此）
▪️廣播：
台北廣播電台
📍「113年國慶晚會在台北」交通與接駁
活動當日大巨蛋園區不提供臨時停車，建議開車民眾將車輛停放於鄰近停車場，可透過「北市好停車」網站查詢即時停車資訊。
▪️捷運：
捷運藍線（板南線）國父紀念館站4號及5號出口，即可到達大巨蛋
▪️公車：
國父紀念館站（忠孝）：202、212、212 夜、212 直、299、600、919、忠孝幹線、臺北觀光巴士紅線。國父紀念館站（光復）：202、204、254、 278 、282、288、 672 、承德幹線
▪️接駁車：
接駁車行駛規劃6條路線，民眾可以往返大巨蛋到行松山車站、臺北101/世貿、臺北車站、松山機場、捷運公館站及捷運忠孝復興站，班距為30分，並視人潮機動調整班次、班距及車輛數，以快速疏運觀眾。
📍「113年國慶晚會在台北」優惠活動
為歡慶國慶盛會，臺北市政府與周邊東區商圈合作，攜手超過百間店家推出「大巨蛋國慶遊東區」活動，民眾只要於113年10月6日前登錄並上傳入場票券照片至臺北通APP或活動官網（連結），即可獲得100元折抵券一張，至特約店家不限消費金額即可使用，數量有限、送完為止。觀眾憑票根至活動特約店家消費，就可享有各式優惠。
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📍「113年國慶晚會在台北」完整節目表
第一段、「國歌傳頌 光照國慶」-王齊麟、李洋及林郁婷齊唱國歌 + 江蕙演唱：
以國防部示範樂隊的激昂鼓聲迎接陸軍專科學校同學組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場；再由國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，將與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。
緊接著，就是天后江蕙，將登臺為國慶晚會獻上萬眾期待已久的精彩演出。
第二段、「舞力全開 盛情應援」- 超人氣啦啦隊＋紅運少女：
邀請國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出，分別組成的「職籃女孩」、「職棒女孩」，加上今年新成立的「紅運少女」帶來演出。
第三段、「文化盛綻 永續新篇」- 伊林超模走秀+高爾宣OSN等歌手
由伊林超模林嘉綺領軍，帶領113位模特兒穿著本土設計品牌服裝走秀；新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN也將融合時尚與永續主題現場演唱。
第四段、「橫跨族群 唱響未來」- 黃妃、林育羣、紀曉君、翁立友等演唱
邀請多位國、臺、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，並與眾多舞團、合唱團共同演繹多元歌曲。
第五段、「齊心融合 團結共榮」- 全場大合唱
晚會最後，邀請全場觀眾齊聲合唱，共同慶祝中華民國生日。
📍「113年國慶晚會在台北」民眾入場須知
有抽到門票的民眾，將可於10月5日下午16時開放入場，並於下午18時正式開始，與全國民眾一同為中華民國慶生。觀傳局指出，所有入場觀眾需持票券、憑票對號入座，並請攜帶身分證件，票券遺失者無法補發且不得進場。另為維護現場秩序，場館內禁止攜帶長柄雨傘（建議攜帶淺色透明雨衣或折疊雨傘以因應天氣變化）、大型包包及各類危險物品。
大巨蛋場館內當日無提供飲食販賣服務，觀眾可自備輕食入場；而若攜帶飲料，入場時需配合安檢人員檢查，並試飲確認無問題後方可攜入。
📍「113年國慶晚會在台北」直播／轉播平台
當天於臺北大巨蛋旁的松菸大道將設置「第二現場」，全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況，民眾可至「第二現場」一起觀看精彩節目。
▪️電視轉播：
中視新聞台
▪️網路直播：
中視新聞台Facebook（按此）、
中視新聞台YouTube（按此）、
中天新聞台YouTube（按此）、
臺北市政府YouTube（按此）、
臺北旅遊網Facebook(按此)、
LINE TODAY（按此）
▪️廣播：
台北廣播電台
📍「113年國慶晚會在台北」交通與接駁
活動當日大巨蛋園區不提供臨時停車，建議開車民眾將車輛停放於鄰近停車場，可透過「北市好停車」網站查詢即時停車資訊。
▪️捷運：
捷運藍線（板南線）國父紀念館站4號及5號出口，即可到達大巨蛋
▪️公車：
國父紀念館站（忠孝）：202、212、212 夜、212 直、299、600、919、忠孝幹線、臺北觀光巴士紅線。國父紀念館站（光復）：202、204、254、 278 、282、288、 672 、承德幹線
▪️接駁車：
接駁車行駛規劃6條路線，民眾可以往返大巨蛋到行松山車站、臺北101/世貿、臺北車站、松山機場、捷運公館站及捷運忠孝復興站，班距為30分，並視人潮機動調整班次、班距及車輛數，以快速疏運觀眾。
📍「113年國慶晚會在台北」優惠活動
為歡慶國慶盛會，臺北市政府與周邊東區商圈合作，攜手超過百間店家推出「大巨蛋國慶遊東區」活動，民眾只要於113年10月6日前登錄並上傳入場票券照片至臺北通APP或活動官網（連結），即可獲得100元折抵券一張，至特約店家不限消費金額即可使用，數量有限、送完為止。觀眾憑票根至活動特約店家消費，就可享有各式優惠。