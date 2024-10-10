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▲公元前586年，巴比倫王國率軍隊攻陷耶路撒冷，猶太王國滅亡，猶太人被擄到巴比倫成為奴隸，史稱「巴比倫之囚」。（圖／翻攝自維基百科）

▲今日伊朗的最高領袖哈米尼。（圖／美聯社／達志影像）

伊朗近期向以色列發動大規模飛彈攻擊，讓中東的區域衝突再度升高至全新等級，戰雲密布牽動全球局勢。不過，伊朗與以色列並非一直都是宿敵，事實上，以色列和伊朗曾是盟友，且兩國在歷史上早有淵源，今日會演變成水火不容的仇人，全因伊朗1979年的伊斯蘭革命。眾所周知，伊朗的歷史悠久，波斯就是伊朗在古希臘語的舊稱譯音。公元前586年，巴比倫王國率軍隊攻陷耶路撒冷，猶太王國滅亡，猶太人被擄到巴比倫成為奴隸，史稱「巴比倫之囚（Babylonian Captivity）」。而巴比倫王國後來正是被波斯帝國所滅，當時的波斯國王居魯士二世讓猶太人返回家園，還讓猶太人在耶路撒冷重建聖殿，從這角度來看，古伊朗與以色列不僅關係密切，更可說對以色列有恩。而現代以色列在1948年建國，伊朗於1950年承認以色列為主權國家，是穆斯林世界中第二個承認以色列的國家，僅次於土耳其。由於伊朗奉什葉派為尊，與其他遜尼派的穆斯林國家不睦，某種程度上與被周邊穆斯林國家排擠的以色列「同病相憐」，伊以兩國因此在1950年代至1970年代間建立起盟友關係。然而，隨著伊朗1979年爆發伊斯蘭革命，推翻巴列維王朝，從世俗的君主制國家改建為政教合一伊斯蘭共和國，與以色列的關係也發生翻天覆地的變化。由於伊朗改由宗教領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）治國，高舉伊斯蘭至上原則，不再承認以色列擁有主權國家的合法地位，兩國交流全數中斷，伊朗更轉而尋求鏟除以色列。之後兩伊戰爭爆發，伊朗無暇顧及以色列，以色列在兩伊戰爭時還公開支持伊朗，希望讓伊朗當局回心轉意。但隨著兩伊戰爭結束，伊朗與以色列終究步上形同陌路、勢如水火的死敵之路。伊朗在中東建立起「抵抗軸心」，敘利亞、黎巴嫩真主黨、伊拉克的什葉派民兵組織、葉門叛軍青年運動、巴勒斯坦的哈馬斯，都與伊朗關係密切，成為伊朗在各地的代理人和盟友。以色列則認為伊朗擁有發展核武的野心，構成了對國家生存的直接威脅，與伊朗「抵抗軸心」的各盟友都展開了激烈軍事衝突。以色列與伊朗的代理人戰爭越演越烈，最終更升級為直接攻擊。以色列總理納坦雅胡9月底出席聯合國大會時再度劍指伊朗，稱德黑蘭當局是一切的幕後黑手，並強調確保伊朗無法獲得核武的重要性。而伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則在10月初公開談話時，痛批以色列政權就像中東地區的「吸血鬼」，重申伊朗有能力與決心對以色列履行「任何相關職責」，而且不會猶豫拖延。曾為盟友的以色列與伊朗，兩國是否還有機會重新扭轉彼此的關係？這可能是中東地區、甚至是全地球最重要的幾個問題之一。