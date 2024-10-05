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▲重砲手Pete Alonso在9局揮出逆轉3分全壘打，助大都會以4：2擊敗釀酒人，成功晉級分區系列賽，成為史上首位在一戰定生死的9局扛出逆轉轟的球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲Pete Alonso逆轉3分砲，一棒打下勝利，幫大都會贏球。（圖／美聯社／達志影像）

▲大都會先發投手José Quintana，8月和9月的表現判若兩人。外卡戰表現也決定大都會的命運。（圖／美聯社／達志影像）

▲Francisco Lindor也是季後賽大都會關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國職棒大聯盟季後賽完整對戰表，道奇隊首戰教士隊，費城人出戰大都會。（圖／NOWnews社群中心製）

▲美國職棒（MLB）費城費城人開路先鋒的Kyle Schwarber，會展現怎樣的身手。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國職棒大聯盟(MLB)季後賽持續開打，6日將開始第二階段的分區系列賽，以投手方面來看，費城人可說是擁有很完整的先發輪值，Zack Wheeler再度成為先發王牌機率很高，他生涯在季後賽防禦率僅2.42，會是投手中的關鍵人物。大都會隊投手群的年紀來看比較有經驗，前洋基王牌Luis Severino,，以及Sean Manaea、David Peterson、José Quintana等都還是有一定實力，關鍵在於恢復，由於投手先發戰力已經在外卡耗損不少，Tylor Megill 勢必要扛起一場先發重任。牛棚部分，Edwin Díaz、Phil Maton 以及José Buttó 的工作量都有點太高，因此讓人擔心之後比賽是否可以負荷。以打線來看，費城人還是令人驚艷，不管是開路先鋒Kyle Schwarber的長打率之高，Trea Turner、Bryce Harper都有一棒開轟實力，雖然球隊單季198轟略遜於大都會的207轟，但是整體打擊率，費城人2成57，還是比2成46的大都會還來得好。Pete Alonso應該會是這次系列賽的關鍵人物，他在季後賽經驗不多，只有出賽6場，打擊率2成63，2轟，還有5安打，4打點，表現算是相當有水準，但季後賽投手會是佔很大的贏球關鍵，因此，Pete Alonso能否幫助打擊低迷的大都會打線殺出重圍，可能會是此系列賽的關鍵。