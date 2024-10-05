2024美國職棒大聯盟(MLB)季後賽持續開打，6日將開始第二階段的分區系列賽，國聯分區系列賽將由國聯東區冠軍費城費城人隊出戰由外卡打進來的紐約大都會隊，費城人去年跟前年都是由外卡打進季後賽，但是差世界大賽最後一步，但整體實力，費城人隊仍堅強，今年是睽違13年再度拿到國聯東區冠軍，對手則是同樣從外卡擊敗密爾瓦基釀酒人隊的大都會，《NOWnews今日新聞》特別為讀者分析，國聯分區系列賽，費城人跟大都會的生死對決。
費城人直指冠軍 外界看好晉級機率高
費城人隊在明星賽前，是大聯盟勝率最高球隊，戰績為62勝34敗。然而，下半季的情況差更多，費城人隊在明星賽上派出創隊史紀錄的8名球員後，戰績為 33 勝 33 負，要看季後賽，這支費城人隊會是哪種狀況。
投手預測：
以投手方面來看，費城人可說是擁有很完整的先發輪值，Zack Wheeler再度成為先發王牌機率很高，他生涯在季後賽防禦率僅2.42，會是投手中的關鍵人物。
此外，Aaron Nola 、Cristopher Sánchez 、Ranger Suárez 都還是令他隊畏懼的先發三人組。只要沒有太大意外，可能在這次5戰3勝的系列賽中，可能會在第四戰決定勝負。
大都會隊投手群的年紀來看比較有經驗，前洋基王牌Luis Severino,，以及Sean Manaea、David Peterson、José Quintana等都還是有一定實力，關鍵在於恢復，由於投手先發戰力已經在外卡耗損不少，Tylor Megill 勢必要扛起一場先發重任。
牛棚部分，Edwin Díaz、Phil Maton 以及José Buttó 的工作量都有點太高，因此讓人擔心之後比賽是否可以負荷。
打線預測：
以打線來看，費城人還是令人驚艷，不管是開路先鋒Kyle Schwarber的長打率之高，Trea Turner、Bryce Harper都有一棒開轟實力，雖然球隊單季198轟略遜於大都會的207轟，但是整體打擊率，費城人2成57，還是比2成46的大都會還來得好。
並且從外卡系列賽來看，大都會隊的打線要連貫並不容易，要不是「北極熊」Pete Alonso在外卡驟死賽轟出一發石破天驚的3分逆轉砲，大都會隊可能被淘汰的機率很高。此外，大都會隊打線上，要說上在季後賽有讓人十分驚奇的表現，除了Mark Vientos、Francisco Lindor等主力之外，打線上差距蠻大的。
季後賽關鍵X因子：
Pete Alonso應該會是這次系列賽的關鍵人物，他在季後賽經驗不多，只有出賽6場，打擊率2成63，2轟，還有5安打，4打點，表現算是相當有水準，但季後賽投手會是佔很大的贏球關鍵，因此，Pete Alonso能否幫助打擊低迷的大都會打線殺出重圍，可能會是此系列賽的關鍵。
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費城人隊在明星賽前，是大聯盟勝率最高球隊，戰績為62勝34敗。然而，下半季的情況差更多，費城人隊在明星賽上派出創隊史紀錄的8名球員後，戰績為 33 勝 33 負，要看季後賽，這支費城人隊會是哪種狀況。
投手預測：
以投手方面來看，費城人可說是擁有很完整的先發輪值，Zack Wheeler再度成為先發王牌機率很高，他生涯在季後賽防禦率僅2.42，會是投手中的關鍵人物。
此外，Aaron Nola 、Cristopher Sánchez 、Ranger Suárez 都還是令他隊畏懼的先發三人組。只要沒有太大意外，可能在這次5戰3勝的系列賽中，可能會在第四戰決定勝負。
大都會隊投手群的年紀來看比較有經驗，前洋基王牌Luis Severino,，以及Sean Manaea、David Peterson、José Quintana等都還是有一定實力，關鍵在於恢復，由於投手先發戰力已經在外卡耗損不少，Tylor Megill 勢必要扛起一場先發重任。
牛棚部分，Edwin Díaz、Phil Maton 以及José Buttó 的工作量都有點太高，因此讓人擔心之後比賽是否可以負荷。
打線預測：
以打線來看，費城人還是令人驚艷，不管是開路先鋒Kyle Schwarber的長打率之高，Trea Turner、Bryce Harper都有一棒開轟實力，雖然球隊單季198轟略遜於大都會的207轟，但是整體打擊率，費城人2成57，還是比2成46的大都會還來得好。
並且從外卡系列賽來看，大都會隊的打線要連貫並不容易，要不是「北極熊」Pete Alonso在外卡驟死賽轟出一發石破天驚的3分逆轉砲，大都會隊可能被淘汰的機率很高。此外，大都會隊打線上，要說上在季後賽有讓人十分驚奇的表現，除了Mark Vientos、Francisco Lindor等主力之外，打線上差距蠻大的。
季後賽關鍵X因子：
Pete Alonso應該會是這次系列賽的關鍵人物，他在季後賽經驗不多，只有出賽6場，打擊率2成63，2轟，還有5安打，4打點，表現算是相當有水準，但季後賽投手會是佔很大的贏球關鍵，因此，Pete Alonso能否幫助打擊低迷的大都會打線殺出重圍，可能會是此系列賽的關鍵。