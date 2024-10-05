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▲戴漢彰在進行山域搜救時的身影。（圖／戴漢彰提供）

我36歲考進消防隊，剛好是在報考年齡上限的前1年。原本我在旅遊業工作，兼職帶團去攀岩、溯溪和登山，有一次在受激流訓練的時候，認識一群消防員，聊一聊發現消防是我可以做的方向，於是決定報考。我的專長本來就是在山水域這一塊，剛好苗栗縣山搜小組要擴編，就把我找進去。加入消防隊，爸媽多少有一點微言，覺得這個工作危險，希望我做內勤，但我就是比較想往外跑，不喜歡被綁在辦公室。他們也覺得我念那麼多書，結果跑去消防隊，那當初為什麼不唸警專？可是我覺得至少在社會走過一遭，有一些社會經驗，再來考消防隊會有不同的思考。如果我20幾歲就進消防隊，也許我就不會進山搜，因為生活歷程是不一樣。平時我和一般消防員一樣，要出火災和救護的勤務，遇到山域搜救任務時我就會出動，包含高山和郊山，1年大概會出勤4、5次。山搜工作有一定的風險，例如山路不好走，要有比較強的行進技巧才不會滑落，而且有些山徑不好判斷，可能會迷路，但還好現在手機可以下載離線地圖。天氣也是一個很大的風險，我們要去搜救，很多時候都是在天氣不好的狀況之下，可能很冷，冷就會失溫，或者下大雨，造成土石鬆動、樹木倒下。如果天氣真的太惡劣，我們也會斟酌狀況，暫緩出動，先保護自身安全為主。說真的，山搜的案件要嘛是他不急，要嘛是已經不急了，趕時間也沒有用。我接過的大部分案件都能順利救援，通常是在郊山單純受傷，例如被石頭打到、跌倒扭傷等等，如果還能走的，我們就會盡量讓他自己走，不能走的，才會用其他方式搬運下山。比較麻煩的是他迷路了，又沒有座標，那就不容易找。法定搜救7天，再加上人道救援7天，如果超過14天還找不到人的話，那就凶多吉少了。每次救援成功，即使是很簡單的案件，例如扭傷，只要能把人帶下來，我就會有成就感，至少是完成一項任務。有時遇到難度比較高的案件，會讓我的身體有點亢奮，記得有一次夜間溪谷救援，路徑濕滑、能見度低，對方已經體力不支，過程中我要一直動腦筋，思考要怎麼把他安全救下來，所以腎上腺素分泌很多，當天回去，我整晚睡不著覺。也有一些案例是來不及救的。山上缺乏醫療資源，進出要花很多時間，突然心肌梗塞或是墜谷墜比較深的，通常都很難救回來。不管是山上的任務，或是在平地跑救護，我或多或少都會看到屍體，對我來說，對方不管是生是死，我就是去完成一個任務，把他帶回家。在出任務時，不能把自己的情緒帶進去，否則會很難做出正確的判斷。通常把遺體拉出來之後，我就盡量避開家屬，不然我很會容易被家屬的情緒感染，看到他們哭，我一定也會跟著哭，所以我會趕快閃開。安全是我最注重的事。有一次任務，我們一群人上山，到了一個地方準備下切，前面的學長直接走下去，我在第2個，堅持一定要用繩索，但後面的學長說不需要，跟著前面的人走下去就好，結果我就眼睜睜看著前面的學長滑落，幸好他有抓住一棵小樹苗。以前我曾在民間公司待過，帶溯溪團、登山團，最重要的事情就是把大家的安全顧好，不能有任何風險。我覺得對於戶外活動，你只要有一點點沒有信心，就不要去嘗試，如果嘗試失敗，就會有很嚴重的後果。其實，我們消防的訓練也都會強調安全，不要太強調自己冒險犯難、做英雄這件事。一定要有安全的作為，才能成功救援。要走向山林，務必要注意一些安全事項。首先，要有良好的體能，不要「越級打怪」，也就是說不要去挑戰超過自己能力的路線。再來，不要過度自信，同時也要做好該有的準備、帶足裝備。然後手機要下載離線地圖，但離線地圖會有誤差，不能完全依賴，要有很好的山上經驗才能判斷，如果你的經驗不足，那就不應該去走一些很少人走的路線，只適合大眾路線。我很愛往山上跑，在戶外的感覺很愉快，享受大自然的蟲鳴鳥叫和綠意盎然的森林景觀，而且爬山有一種挑戰的成分，攻頂就會很高興，有成就感。我也喜歡山上的寬闊視野，印象最深刻的一片景色，就是志佳陽上雪山主峰的路上有一個大草原，很壯闊，令人驚艷，美到讓我想在那個地方住下來。大自然就是人類的搖籃，人其實就是從自然裡面走出來的，我們走進山林，就像是回去探望父母親，享受美好的回憶和景觀，待在山裡面就是一件放鬆的事情，像回家一樣。