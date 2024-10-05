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環蘭卡威第6站，也是本屆在馬來亞賽程的最後一天，本以為這是妥妥的平路衝刺站，但時間差始終非常緊繃，賽前選手們抵達峇株巴轄(Batu Pahat)，在造訪這個商業及會議中心後，經新加蘭(21公里)、龍引(35.4公里)及武吉峇都(80.3公里)3個途中衝刺點，最終抵達南部的主要的交通樞紐古來，這是一個123.4公里的短賽段。選手們開賽即拉出52公里的高速，經一番激戰過後，其實冠軍Tarozzi原是為了總成績的目標而來，可惜在金馬崙高原的關鍵戰役表現欠佳，今天總算在比賽的後半段扳回一城。本日季軍De Kleijn無緣爭冠不免失望，雖然可惜了帝舵家今天在追擊、帶衝和決勝的好表現，但披上衝刺王橘衫仍是好消息，婆羅洲的最後兩站還有他施展身手的機會。完成前6站後，單站冠軍：Manuele Tarozzi(VF Group - Bardiani CSF - Faizanè)綠衫總冠軍：橘衫衝刺王：Arvid de Kleijn(Tudor Pro Cycling Team)紅點衫登山王：Mario Aparicio(Burgos - BH)白衫亞洲冠軍：石橋学(JCL Team UKYO)