環蘭卡威第6站，也是本屆在馬來亞賽程的最後一天，本以為這是妥妥的平路衝刺站，但時間差始終非常緊繃，Stefan de Bod在終點前兩公里的出擊，讓前線演變成雙人對決的局面，最終是Tarozzi在最後300公尺，以優勢的衝刺能力擊退南非好手；9秒後在集團衝刺最速過線的Arvid de Kleijn(TUD)拿下本站第3。
賽前選手們抵達峇株巴轄(Batu Pahat)，在造訪這個商業及會議中心後，經新加蘭(21公里)、龍引(35.4公里)及武吉峇都(80.3公里)3個途中衝刺點，最終抵達南部的主要的交通樞紐古來，這是一個123.4公里的短賽段。
選手們開賽即拉出52公里的高速，經一番激戰過後，總算篩選出本日的4人小組，包含Davide Gabburo(VBF)、Manuele Tarozzi(VBF)、Valentin Darbellay(COR)以及連3天出勤的Stefan de Bod(EFE)；連拿兩個敢鬥獎的他，已經連續3天出現在前線的突圍集團。
其實冠軍Tarozzi原是為了總成績的目標而來，可惜在金馬崙高原的關鍵戰役表現欠佳，今天總算在比賽的後半段扳回一城。本日季軍De Kleijn無緣爭冠不免失望，雖然可惜了帝舵家今天在追擊、帶衝和決勝的好表現，但披上衝刺王橘衫仍是好消息，婆羅洲的最後兩站還有他施展身手的機會。
完成前6站後，石橋学仍牢牢穿著象徵亞洲冠軍的白衫。考量車隊還有總排亞軍Thomas Pesenti和衝刺主將Matteo Malucelli的情況下，右京團隊可以說是任務最多的隊伍之一；為了將比賽引導回歸集團衝刺的結局，他們也派出小石祐馬和增田成幸兩位強棒參與追擊，可惜勇兔們才是最終贏家。
環蘭卡威第6站獲獎名單
單站冠軍：Manuele Tarozzi(VF Group - Bardiani CSF - Faizanè)
綠衫總冠軍： Max Poole(Team dsm-firmenich PostNL)
橘衫衝刺王：Arvid de Kleijn(Tudor Pro Cycling Team)
紅點衫登山王：Mario Aparicio(Burgos - BH)
白衫亞洲冠軍：石橋学(JCL Team UKYO)
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選手們開賽即拉出52公里的高速，經一番激戰過後，總算篩選出本日的4人小組，包含Davide Gabburo(VBF)、Manuele Tarozzi(VBF)、Valentin Darbellay(COR)以及連3天出勤的Stefan de Bod(EFE)；連拿兩個敢鬥獎的他，已經連續3天出現在前線的突圍集團。
其實冠軍Tarozzi原是為了總成績的目標而來，可惜在金馬崙高原的關鍵戰役表現欠佳，今天總算在比賽的後半段扳回一城。本日季軍De Kleijn無緣爭冠不免失望，雖然可惜了帝舵家今天在追擊、帶衝和決勝的好表現，但披上衝刺王橘衫仍是好消息，婆羅洲的最後兩站還有他施展身手的機會。
完成前6站後，石橋学仍牢牢穿著象徵亞洲冠軍的白衫。考量車隊還有總排亞軍Thomas Pesenti和衝刺主將Matteo Malucelli的情況下，右京團隊可以說是任務最多的隊伍之一；為了將比賽引導回歸集團衝刺的結局，他們也派出小石祐馬和增田成幸兩位強棒參與追擊，可惜勇兔們才是最終贏家。
環蘭卡威第6站獲獎名單
單站冠軍：Manuele Tarozzi(VF Group - Bardiani CSF - Faizanè)
綠衫總冠軍： Max Poole(Team dsm-firmenich PostNL)
橘衫衝刺王：Arvid de Kleijn(Tudor Pro Cycling Team)
紅點衫登山王：Mario Aparicio(Burgos - BH)
白衫亞洲冠軍：石橋学(JCL Team UKYO)