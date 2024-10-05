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美國勞工部公布的9月份數據顯示，非農就業人數激增25萬4000人，遠超出預期的15萬人以及8月的15.9萬人，失業率則下降0.1個百分點至4.1％，平均時薪比去年同期上升4％也超出預期，顯示美國就業市場十分強勁，也提升了人們對經濟的樂觀情緒，美股主要指數週五全線上漲，道瓊工業指數更是締造歷史新高。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然因為中東緊張局勢加劇，導致股市10月份開局不穩，但週五的反彈幾乎抹去近幾日的股市跌幅，除了亮眼的就業數據以外，還有美東碼頭大罷工協議取得實質進展（儘管還有些問題需在今年稍晚解決），有助於平息人們的擔憂，即長期罷工可能會推高通膨並拖累經濟。4日收盤，美股道瓊指數上漲341.16點，或0.81%，收42352.75點；那斯達克指數上漲219.37點，或1.22%，收18137.85點；標普500指數上漲51.13點，或0.9%，收5751.07點；費城半導體指數上漲81.62點，或1.59%，收5206.84點。Global X ETF 模型投資組合主管克魯弗（Michelle Cluver）表示，在經歷了夏季疲軟的勞動力數據後，這份令人欣慰的數據顯示，美國經濟在健康勞動力市場的支持下，仍然保持彈性：「我們仍處於這樣一種環境中，好的經濟消息對股市來說就是好消息，因爲它增加了軟著陸的可能性。」9月就業報告緩解人們對勞動市場的擔憂，認為聯準會（Fed）後續將採取較漸進的降息步伐。有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）表示，9月就業報告可能關上聯準會再次降息50個基點的大門，並使官員們保持在降息25個基點的軌道。