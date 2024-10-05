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山陀兒颱風挾帶強烈風雨，登陸當天不僅在高雄造成不少災情，還導致北海岸多處積水、道路不通，新北市淡水、金山、萬里等地區大淹水。後續山陀兒殘留雲系也將影響中國東南沿岸及北部地區，上海本週可能降下大雨或暴雨。根據《澎湃新聞》報導，山陀兒殘留雲系與冷空氣結合，將為福建東北部、浙江東部、江蘇南部、上海等地帶來雨勢，部分地區可能達暴雨等級，隨後中國北部的降水也將增多，西南地區未來3天亦將陰雨頻繁，遠至西藏東南部、川西高原北部、雲南西北部等地。其中，上海氣象部門預報，受「山陀兒」減弱後的低壓倒槽影響，5至6日，上海會有大雨到暴雨，局部累積雨量可達大暴雨；強風方面，因為受到「梯度風」影響，上海這兩日風勢也會較大。由於部分地區雨勢較強，加上現在是中國十一國慶假期，除了需防範次生災害以外，中國氣象當局也呼籲民眾，雨天出行，務必格外留意交通安全。