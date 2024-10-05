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10月1日是中國「十一」國慶，今年正值建國75週年，有在台港人選擇當天於台北西門町，舉辦「反中國國慶」活動，抗議中國侵害香港等地方的民主自由和人權，卻遭2名中國遊客鬧場搶旗，2人事後被發現以探親名義，來台行觀光之實，目的和實際從事活動不符，已於3日上午被解送至桃園機場強制出境。對此，中國國台辦反批，是「台獨」與「港獨」勾連。中國國台辦發言人朱鳳蓮4日以「答記者問」的方式，提到近日有「港獨」分子在台灣公開活動，民進黨當局和一些政客則打著各種旗號，支持「港獨」分子在台進行分裂活動，進一步破壞兩岸關係，中國對此予以譴責。朱鳳連聲稱，「台獨」與「港獨」勾連，妄圖分裂國家不會得逞，批評民進黨支持「港獨」，借機進行政治操弄，只會為台灣社會帶來禍亂，必將自食惡果。事件發生當天，港人團體把寫有「光復香港時代革命」、「香港獨立」口號的旗幟插在路旁，但活動開始前，有2名自稱是來台觀光的中國旅客到場破壞，把旗幟丟在地上，並與多名參與遊行的港人發生言語衝突。當時，中國旅客直呼「今天是中國國慶節，我不允許有這種旗插著」，期間更高喊「台灣、香港都是中國的」等政治口號。其後活動主辦方報警，警方到場把雙方分開，再讓中國旅客離開現場，才制止了衝突的進一步升級。