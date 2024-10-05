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▲洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸確定主投分區系列賽G1，並抱著必勝的決心要幫助道奇奪冠。（圖／／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊將在主場迎戰聖地牙哥教士隊，昨日道奇隊日宣布，大聯盟季後賽分區系列賽首戰將改由日籍投手山本由伸先發，大谷翔平今（5）日也對此發表看法，他認為這是球隊對於山本充分信任的展現，自己也很開心能後他一起參加季後賽。「我對此感到非常高興。」得知山本由伸將扛下系列賽G1重任時，大谷翔平如此說道，「我很高興由伸來到道奇隊，雖然他因傷度過了一個稍微讓人有些沮喪的賽季，但能在季後賽先發投第一場比賽，證明了球隊對他非常信任。」大谷翔平表示，「我們有信心，能夠一起參加季後賽將會很特別。」今年也是大谷翔平在大聯盟生涯首次參加季後賽，他認為情況和WBC世界棒球經典賽時完全不同，自己現在有約一周的時間可以準備，希望能夠讓自己好好把握住第一個打席。大谷翔平在上個休賽期從洛杉磯天使隊轉隊來此，他在母隊效力了6年。賽季之初，他在首棒位置上的打擊有些吃力，但他逐漸進步，打出了大聯盟史上首次的「50轟50盜」賽季。最終，例行賽以54轟59盜的史詩表現結束。談到剛開始道奇隊時的感受，大谷說，「賽季初，我想，『希望我能盡快成為球隊的一員。』我想我很主動地表現，現在想起來有些太刻意了。隨著下半季到來，這種感覺逐漸消失，我覺得我安打確實越來越多，展現自己的風格。」