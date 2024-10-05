我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戴立綱（如圖）過去曾跟張友驊共事，他提到兩人一起工作的點滴。（圖／中視提供）

▲張友驊颱風夜跌倒，目前還在醫院搶救當中。（圖／資料照）

69歲資深名嘴張友驊3日在颱風夜時外出跌倒撞傷頭部，目前還在醫院搶救中，傳出已經裝上葉克膜，尚未恢復意識。過去曾和張友驊共同主持過節目《新聞龍捲風》的主播戴立綱昨（4）日晚間就在臉書發文，幫張友驊集氣，戴立綱也提到11年前和張友驊一起在節目上揭露洪仲丘冤案的回憶：「他那本紅色筆記本，記錄滿滿的採訪資料」，認為張友驊的查證精神，是現在很多媒體人沒有的能力，希望共同奮戰過的老友可以撐過眼前難關。「友驊哥，加油！」戴立綱昨日晚間在臉書發文，表示自己忙氣象忙到一半才看到張友驊跌倒的消息，他趁空檔也把訊息傳到「新聞龍捲風來賓群組」，號召大家一起幫張友驊集氣，希望張友驊可以早日康復。戴立綱也回憶過去與張友驊相處的點點滴滴，「每次錄影（到）一個段落，他就一定會跑去公司陽台抽根菸，增加尼古丁含量。我有雞婆建議他少抽些，他說：這是靈感來源」。戴立綱表示當年洪仲丘案，張友驊在《新聞龍捲風》中揭發軍方黑幕，都會稱自己有祕密管道來源，每天都會有軍方的人找他爆料，「他那本紅色筆記本，記錄滿滿的採訪資料」。戴立綱說張友驊追新聞追到還被軍方派人跟蹤，「他每次離開電視台，都從不同的門離開，因為怕被跟蹤。他自己不開車，都坐捷運、公車、計程車，所以軍方人士跟蹤他變得更困難。」11年前一起共事的那段時光，讓戴立綱仍覺得歷歷在目，他讚嘆：「友驊哥的查證精神，是現在很多媒體人所沒有的能力。為《新聞龍捲風》奮鬥過的老友，友驊哥，加油！」貼文曝光後網友看了也深有感觸，紛紛留言：「祝福張老師早日康復清醒」、「祈禱！祝福友驊老師平平安安」、「加油集氣，祝褔友驊哥，身體早日康復」。回顧張友驊事蹟，畢業於中國文化大學史學系的他，早年曾擔任自立報系經濟研究室兼軍事記者、《首都早報》軍事記者，之後因為揭露陳水扁弊案、洪仲丘冤案，讓他獲得「爆料大王」的封號，從此走上名嘴之路；日前因為跌倒重創頭部，目前還在醫院搶救中。