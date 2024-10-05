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「黑曼巴」在生涯的最後幾季也沒有失去求勝心，根據ESPN記者Ramona Shelburne報道，已故NBA傳奇球星Kobe Bryant在他的最後幾個賽季曾試圖招募「閃電俠」Dwyane Wade等人，以對總冠軍發起最後一次衝刺。這和如今「詹皇」LeBron James在洛杉磯湖人的情況有些相似，球隊在今年夏天選擇按兵不動。「消息人士透露，Kobe在湖人的最後幾個賽季仍在試圖說服球隊在他周圍打造更好的球隊，他招募了Dwyane Wade、當時是自由球員的LaMarcus Aldridge、並鼓勵湖人嘗試透過交易引進沙加緬度國王的當家球星DeMarcus Cousins。」湖人隊最終沒有得到上述球星中的任何一個，Kobe只能在生涯尾聲和當時還稚嫩的幾名隊友打完一起打球。在Kobe的最後3個賽季，湖人隊總共只贏了65場比賽。Shelburne會突然重提此事當然也有原因，她試圖用Kobe的案例來描述目前LeBron James的情況。與Kobe一樣，James也明確表示他想在湖人隊結束自己的職業生涯，並試圖衝擊生涯第5座總冠軍。他也願意親自招募有實力的自由球員，來幫助他做到這一點。但湖人和他的想法以及目標並不是完全相同。「與Kobe不同的是，James幾乎沒有出現任何下滑的跡象，這使得新賽季的這種壓力變得更強烈。去年，39歲的他入選了NBA最佳陣容第二隊。他對勝利的渴望——以及他為確保勝利而付出的努力——並沒有減弱。」然而湖人卻無法回應他。