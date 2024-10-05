69歲資深名嘴張友驊日前和妻子在台北吳興街住處附近散步，突然倒地撞到頭，一度失去呼吸心跳被送醫搶救，不少政媒圈人士都幫他集氣祈福。資深媒體人黃光芹說，一直緊盯張友驊搶救的情況，心中為張暗自祝禱，並決定在緊要關頭為他集氣，「希望你回到二手書店安靜的角落！」
黃光芹說，早一批所謂「電視政論名嘴」，有部分退居自媒體線上，像張友驊和他這樣想說的媒體人，做直播比較自由快樂，張也做得不錯，華人圈很多粉絲聽張的節目。
黃光芹說，張友驊在政論節目的發展，並非一路順遂。没有通告時，張就躲在公館二手書店的書牆間，坐在地上看書。老板告訴他，有時候張在書店，一坐就是大半天。張愛看書，真的讀進去。想必沈浸在書的世界，張是快樂的。
黃光芹說，張友驊這次跌倒，新聞躍居版面，才驚覺張都快70了。記憶中，張友驊沒什麼大病，只有多年前因蜂窩性組織炎嚴重，行動不便，「我載過他一次。那段時間，嫂夫人在上班，他没什麼通告，就在屋頂陽台種菜，生活平實。」
黃光芹說，張友驊專精於軍事新聞，其他類別的議題，張也很能講，而且堅持不看腳本。「許久未見面了，希望你回來，回到二手書店，或回來直播都好。你獨豎一格，能言善道，希望大家能再見到你的風采。」
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黃光芹說，張友驊在政論節目的發展，並非一路順遂。没有通告時，張就躲在公館二手書店的書牆間，坐在地上看書。老板告訴他，有時候張在書店，一坐就是大半天。張愛看書，真的讀進去。想必沈浸在書的世界，張是快樂的。
黃光芹說，張友驊這次跌倒，新聞躍居版面，才驚覺張都快70了。記憶中，張友驊沒什麼大病，只有多年前因蜂窩性組織炎嚴重，行動不便，「我載過他一次。那段時間，嫂夫人在上班，他没什麼通告，就在屋頂陽台種菜，生活平實。」
黃光芹說，張友驊專精於軍事新聞，其他類別的議題，張也很能講，而且堅持不看腳本。「許久未見面了，希望你回來，回到二手書店，或回來直播都好。你獨豎一格，能言善道，希望大家能再見到你的風采。」