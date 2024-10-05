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NBA季前熱身賽在今（5）日正式開打，2023年冠軍球隊丹佛金塊隊在首戰對上衛冕軍波士頓塞爾提克，雙方此役主力球員打得都不多，稍微找個狀態就下場，終場金塊以103：107落敗。讓人驚奇的是，「威少」Russell Westbrook在這一場比賽替補出賽，命中3記三分球，砍下12分，外線投得相當自信。Westbrook在休賽季以2年680萬美元轉戰金塊，他上賽季在洛杉磯快艇例行賽場均11.1分5籃板4.5助攻1.1抄截，還算不錯的板凳可用之兵；但季後賽數據下滑到場均6.3分4.2籃板1.7助攻1.2抄截。金塊在這兩季休賽季流失後場戰力，急需一名有運動能力的後場尖兵，也和Westbrook一拍即合。雖然如此，Westbrook的外線投籃表現糟糕，而金塊隊的三分球能力在Kentavious Caldwell-Pope離隊後出現隱憂，場上空間不足，在Christian Braun將被重用的情況下，金塊陣容缺乏空檔接球投籃能力，讓人感到擔心。此前ESPN知名記者Brian Windhorst在結束上呼籲「如果是我，不會再讓Westbrook投三分了」，希望Westbrook之後能專注在其他方面，做好防守和攻擊籃框，來幫助金塊。不過今天的熱身賽，Westbrook打出不錯的表現，他替補出戰18分鐘，三分球6中3，得到12分4籃板8助攻2失誤。在比賽上半場他就曾接獲Nikola Jokic的助攻命中三分，展現自信。從Westbrook生涯來看，他絕對不是一名出色的射手，要他在這個階段突然學會投外線也不現實，熱身賽短期賽事的一場好表現不能說明什麼，但金塊至少可以樂觀看待威少對於自己定位的接受，以及如何積極融入球隊。