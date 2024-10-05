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海軍司令唐華接受雜誌《經濟學人》（The Economist）訪問時坦言，總統賴清德上台後，解放軍實施「蟒蛇戰略」對台施壓，只要願意，隨時可以封鎖台灣，但台灣軍隊展現克制，並且對外爭取國際支持來抵抗北京的壓力。前立委郭正亮質疑，我方海軍怎麼會說要克制？是否根本沒有準備好？郭正亮在政論節目《新聞大白話》中表示，中國可能封鎖台灣，美國智庫早就都做過報告，解放軍可能用海警船、軍艦、海上民兵三層，目標是封鎖高雄港，但半前前報告出來，國防部也沒有任何回應，感覺就是不知道怎麼辦，且現在還說自己會克制，這是國家領導人講的，怎麼會是軍方講的？用克制來形容台灣，恐怕是個笑話。報導出爐後，海軍司令部兩點回應：中共擴張威權主義的對象不限於臺灣，對臺施壓亦非針對特定個人及政黨，而是企圖利用威權主義，改變國際上以規則為基礎的國際秩序。海軍為維護海疆安全，對中共任何戰術均密切關注，並妥適因應。海軍說，中共運用認知作戰、灰色地帶軍事威懾，以海空兵力逐步壓縮我防衛空間。面對中共威脅，海軍彈性運用應對兵力，並整合各項監偵手段，維持長時間不間斷的監偵及應處作為，以有效對應，並兼顧兵力戰備妥善與訓練。