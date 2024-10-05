MLB美國職棒聖地牙哥教士在國聯外卡賽上以2勝0敗淘汰亞特蘭大勇士後，挾帶著高昂氣焰闖進國聯分區系列賽，將碰頭洛杉磯道奇。不過教士今（5）日卻傳出壞消息，前役因傷提前退場的強投Joe Musgrove，檢查過後確定傷勢為韌帶撕裂傷，後續將動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），預計將關機休養一年，也宣告提前結束賽季。
Musgrove前役對勇士提前傷退 確定將動刀治療
根據美媒《The Athletic》報導，教士強投Joe Musgrove前役面對勇士時，擔綱球隊先發出戰，最終僅投3.2局就因右手肘緊繃關係提前退場，後續也送醫治療。而在經過核磁共振檢查過後，傷勢則確定為尺側副韌帶撕裂傷，將動TJ手術治療，因此也宣告賽季報銷。
教士總管坦言是巨大打擊 Musgrove也難掩沮喪
談到Joe Musgrove現在的狀況，教士總管A.J. Preller則表示：「他昨天去做了核磁共振檢查，結果顯示他的韌帶受損，確定將要進行手術治療，也確定是要動TJ手術。」
「顯然，對我們的球隊來說，這是一個巨大的打擊，我認為Musgrove對我們團隊的意義相當重要，他完全把自己投入到球隊組織。你可以看到他在過去幾個月，為我們所做到的工作，只是為了幫助球隊達到一個位置，老實說，他也幫助了我們進入到季後賽。」A.J. Preller如此說到。
至於Joe Musgrove本人自己受訪時則表示，確實現在心情相當沮喪，「我對無法完成我們起初設定的事情，感到非常沮喪，我並不那麼關心後續的工作、復原、休息時間等等。我的意思是，我知道該如何努力去辦到這些，重要的是要認知到，這就是我的目標。」
Joe Musgrove如今確定將動刀治療，提前結束賽季，由於經歷這種傷勢通常需要12-18個月時間才能回到場上，因此預期Musgrove同樣將缺席明年大部分賽季。總計Musgrove本季共替教士隊出戰19場比賽，戰績6勝5敗，在99.2局投球當中送出101K，防禦率為3.88，每局被上壘率則為1.17。
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根據美媒《The Athletic》報導，教士強投Joe Musgrove前役面對勇士時，擔綱球隊先發出戰，最終僅投3.2局就因右手肘緊繃關係提前退場，後續也送醫治療。而在經過核磁共振檢查過後，傷勢則確定為尺側副韌帶撕裂傷，將動TJ手術治療，因此也宣告賽季報銷。
教士總管坦言是巨大打擊 Musgrove也難掩沮喪
談到Joe Musgrove現在的狀況，教士總管A.J. Preller則表示：「他昨天去做了核磁共振檢查，結果顯示他的韌帶受損，確定將要進行手術治療，也確定是要動TJ手術。」
「顯然，對我們的球隊來說，這是一個巨大的打擊，我認為Musgrove對我們團隊的意義相當重要，他完全把自己投入到球隊組織。你可以看到他在過去幾個月，為我們所做到的工作，只是為了幫助球隊達到一個位置，老實說，他也幫助了我們進入到季後賽。」A.J. Preller如此說到。
至於Joe Musgrove本人自己受訪時則表示，確實現在心情相當沮喪，「我對無法完成我們起初設定的事情，感到非常沮喪，我並不那麼關心後續的工作、復原、休息時間等等。我的意思是，我知道該如何努力去辦到這些，重要的是要認知到，這就是我的目標。」
Joe Musgrove如今確定將動刀治療，提前結束賽季，由於經歷這種傷勢通常需要12-18個月時間才能回到場上，因此預期Musgrove同樣將缺席明年大部分賽季。總計Musgrove本季共替教士隊出戰19場比賽，戰績6勝5敗，在99.2局投球當中送出101K，防禦率為3.88，每局被上壘率則為1.17。