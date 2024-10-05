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台中市江姓女子與張姓男友赴美留學期間，因不滿擔任國小保全的父親停止資助留學費用，導致她與男友被迫提前返台，且與張男交往也未獲父親支持。2人返台後持鐵鎚前往江父工作地，將他殺害後棄屍，最高法院昨（4）日維持歷審見解，依殺害直系尊親屬罪等罪將2人判處無期徒刑。判決指出，57歲的江父在國小擔任保全，為讓33歲大女兒出國圓夢，咬緊牙關省吃儉用，存錢送她與其34歲張姓男友赴美唸書，並協助申請學貸，後來因不堪經濟壓力負荷斷絕金援，導致江女與張男在美生活陷入困境被迫返台。2020年11月返台後，江女與男友數度找上父母理論討錢，但被拒於門外，父母曾報警處理，江父更一度動念欲聲請保護令，以嚇阻女兒騷擾行為。江女與男友因此心生怨懟，合謀殺死江父洩憤。2021年底，江女與張男攜犯案工具前往父親工作地理論，遭江父斥責擅闖校園要求離開，不料慘遭狠下毒手，由江女抓住父親雙臂，張男持鐵鎚連續重擊江父頭部，使其當場身亡。2人擔心犯行曝光，先是清洗血跡後，將父親棄屍太平山區，故佈疑陣誤導警方辦案，後因江女胞妹聯繫不上父親心急報案，全案因此曝光。一二審法院審理時，認定江女及張男逆倫弒父惡性重大，且被害人家屬多次表示無法原諒2人，江母與胞妹皆請求判處死刑，考量2人坦承犯行，且經醫院鑑定有矯治教化的可能性，故依殺害直系血親尊親屬罪、遺棄直系血親尊親屬屍體等罪判江女無期徒刑；另依殺人罪判張男無期徒刑。案經上訴最高法院，認為原判決無違誤，昨日駁回上訴，全案定讞。