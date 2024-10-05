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▲孫安佐和經紀人拍下金山恐怖淹水畫面，兩人最後決定棄車逃生。（圖／重讀天月IG）

▲附近溪流湍急，孫安佐（左）一度受困在金山，表情相當無奈，只能心痛留下泡水愛車逃生。（圖／資料照）

▲孫安佐和經紀人被雨淋到全身濕透，所幸最後有平安返回台北。（圖／L禁衛軍IG）

山陀兒颱風登陸後於台灣上空消散，仍為台灣各地帶來驚人降雨，昨（4）日新北市正常上班上課，但金山地區大暴雨導致路面淹水，寸步難行，就連藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐也都一度受困在金山；孫安佐和經紀人「重讀天月」表示，他們代步車子在停車場泡水，兩人只能「棄車逃生」，更曝光溪水暴漲、泥流沖刷的恐怖畫面，相當駭人。昨日金山大暴雨，24小時累積雨量突破600毫米，造成山坡土石被大量沖刷，街道也出現嚴重淹水情況。剛好孫安佐和經紀人到金山工作，本打算拍攝MV，怎料遇到暴雨一度受困在當地。只見孫安佐經紀人「重讀天月」在IG發文，拍下停車場淹水及一旁溪水暴漲，滾滾泥流向下沖刷的恐怖畫面，傻眼的說：「我們棄車了，認真的」。影片中可以看到，一輛白色休旅車在停車場受困，淹水高度已經看不到完整輪胎，另一輛銀色轎車更慘，幾乎要被泥水滅頂。孫安佐也錄下限時動態，表情看起來相當無奈，經紀人更在一旁開玩笑說：「補充說明，我們不去烏克蘭了，因為我們在金山被卡住」。由於孫安佐愛車泡水，為了安全考量，他們只好改搭導演的車子離開，把休旅車留在金山，雖然損失慘重，但一行人最後還是平安回到台北。據《ETtoday新聞雲》報導，經紀人回憶恐怖情況，當時他們開車開到一半，引擎因為進水緣故不時傳來巨響，當下他們只能看路上的水波紋來判斷深度，到底可不可以開車經過，最後車子淹到引擎蓋上他們才決定緊急棄車逃生；經紀人也說幸好劇組有回來相救，否則他們可能會跟著被水沖走，不過由於淹水封路關係，他們到今日凌晨才成功返回台北。